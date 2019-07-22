РЖД частично приостановили продажи билетов из-за ЧП в Коми

Москва, 22 июля. ОАО «Российские железные дороги» приостановило продажу билетов на ряд поездов на участке Кожва — Сосногорск Северной железной дороги из-за схода вагонов с углем, об этом говорится в сообщении компании.

В ночь на понедельник 23 вагона, груженных углем, сошли с рельсов на железнодорожной станции Керки. ЧП произошло с поездом Воркута – Череповец, состоящего из 54 вагонов. Из-за происшествия оказались повреждены железнодорожные пути, проезд по участку временно закрыт.

В РЖД сообщили, что из-за ЧП ряд поездов проследуют только от и до Сосногорска. Продажи билетов приостановлены на поезда №310 Адлер – Воркута от 19 июля, №304 Сыктывкар – Усинск от 22 июля, №78 Санкт-Петербург – Воркута 21 июля, №376, №42 Москва – Воркута с отправлением 21 июля, №22 Москва – Лабытнанги от 21 июля, а также №267 Сосногорск – Новороссийск, поезд должен был отправиться 22 июля. Кроме того, отменены и пригородные поезда из Ираеля в Сосногорск и обратно, сообщает «Пятый канал».

В РЖД сообщили, что причиной схода вагонов стал размыв пути. Восстановительные работы продлятся два дня, пишет телеканал «360».

В пресс-службе компании добавили, что всем пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут предоставлены залы повышенной комфортности, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха и камеры хранения. Ожидающие пассажиры получат питание. При этом возврат и переоформление билетов будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.