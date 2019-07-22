Чемезов рассказал Путину о рекордных продажах «Рособоронэкспорта»

Москва, 22 июля. Российская госкорпорация «Рособоронэкспорт» в 2018 году установила рекорд по продаже продукции за рубеж. Об этом в понедельник заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Рособоронэкспорт» в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования — 13,7 млрд. Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 млрд», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам Чемезова, выручка от продажи гражданской продукции приблизилась к 30%. Глава «Ростеха» выразил надежду на то, что к 2025 году этот показатель будет доведен до 50%. В целом в прошлом году выручка составила 1642,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 128,1 млрд.

Чемезов также отчитался о процессе оздоровления проблемных активов. Он отметил, что в прошлом году были реализованы шаги по интеграции «Уралвагонзавода» в состав корпорации. Это уже принесло некоторые плоды. Если в декабре 2016 года, когда УВЗ только передали «Ростеху», убытки предприятия составляли 4,2 млрд рублей, то к концу 2018 года они сократились до 2,1 млрд рублей.