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Медведев объявил о выполнении задач продовольственной безопасности в России

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Медведев объявил о выполнении задач продовольственной безопасности в России

Курск, 22 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о выполнении всех задач продовольственной безопасности в России. Об этом он сообщил на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

Медведев отметил, что агропромышленный комплекс растет в России быстрыми темпами.

«И это видно невооруженным взглядом», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что задачи продовольственной безопасности в целом по стране решены. Он напомнил, что они были поставлены в 2006-2007 годах, когда был запущен первый национальный проект.

«Тогда многие задачи стояли очень остро, а сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки», — констатировал глава правительства.

Медведев объявил о выполнении задач продовольственной безопасности в России

Премьер отметил, что считает выполнимой цель нарастить экспорт сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов к 2024 году.

В ноябре прошлого года журналисты шведского журнала Lantbrukets Affärstidning написали об успехах России в развитии агропромышленного комплекса.

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