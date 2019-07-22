Бородатый мужчина украл мотоцикл у актера Алексея Кравченко

Москва, 22 июля. Российский актер Алексей Кравченко заявил в полицию, что у него угнали мотоцикл BMW, сообщил источник в правоохранительных органах.

Артист планировал продать дорогой мотоцикл и ждал звонка покупателей. Один из потенциальных клиентов попросил посмотреть на товар, пишет KP.Ru.

По словам Кравченко, на встречу приехал крупный бородатый мужчина. Он попросил прокатиться на мотоцикле. Актер отдал ключил от BMW покупателю и остался ждать, когда тот вернется.

Однако неизвестный скрылся на мотоцикле, на связь с Кравченко он больше не выходил. Ранее сообщалось, что в Москве злоумышленник украл украшения и крупную сумму денег у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой.