Вучич гордится близкими отношениями с Россией

Белград, 22 июля. Белград гордится близкими отношениями с Москвой, которые в дальнейшем еще укрепятся. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с новым послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Дипломат занял этот пост 10 июня, соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. В понедельник посол вручил президенту Сербии верительные грамоты.

Для встречи российского дипломата перед правительственным комплексом «Палата Сербия» расстелили красную дорожку и построили почетный караул гвардейцев. После торжественной церемонии вручения грамот Боцан-Харченко и Вучич пообщались за закрытыми дверями.

«Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией», — написал Вучич в микроблоге Twitter.

Србија се поноси што има веома блиске односе са Москвом.

Неговаћемо још чвршће односе са Руском Федерацијом.

Примио акредитивно писмо новоименованог амбасадора Русије у Србији Александра Боцана Харченка. pic.twitter.com/oxTnIgJIfg — Александар Вучић (@avucic) 22 июля 2019 г.

Сербский лидер также назвал большой честью для себя приглашение в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ главы РФ передал Вучичу посол России.

Как рассказал ранее российский лидер, к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году, готовится масштабная программа торжеств. На мероприятия уже приглашены главы иностранных государств.

Например, на саммите G20 в японской Осаке российский лидер пригласил на празднование американского президента Дональда Трампа. Встреча «Большой двадцатки», как напоминает Infox.ru, прошла 28-29 июня. Глава Белого дома пообещал серьезно обдумать возможность визита в Москву в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях.

Кроме того, Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона, который также присутствовал на саммите G20 в Японии. Путин в свою очередь пообещал президенту принять участие в Парижском форуме мира. Приглашения также были переданы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину, пишет «Газета.ru».