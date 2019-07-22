Украинское судно горит у берегов Мавритании, есть погибшие

Киев, 22 июля. Украинский траулер «Иван Голубец» третий день горит у берегов Мавритании, в результате пожара погиб моторист, об этом сообщили члены экипажа.

Возгорание произошло в субботу в машинном отделении. Пожар моментально распространился на палубу, капитан траулера отдал приказ покинуть судно, экипаж эвакуировал траулер «Маршал Крылов». На борту находилось 90 человек – граждане РФ и Украины.

Операция по спасению была организована силами других траулеров, которые работают в этом районе, в составе флота Мавритании спасательных и пожарных судов нет.

«Судно «Капитан Сухондяевский» сумело завести швартовый конец и взять «Голубец» на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку», — сообщили члены экипажа в комментарии изданию «Думская».

По словам участников событий, траулер выгорел практически полностью, скорее всего, его нельзя восстановить. На борту траулера находится дизельное топливо и рыбная продукция. Точное число пострадавших остается неизвестным.