Малькевич рассказал, чем занимались в Ливии задержанные граждане РФ



Москва, 22 июля. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, задержанные в Ливии, проводили в стране только социологические исследования. Никаким вмешательством во внутренние дела Ливии российские граждане не занимались. Об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Малькевича, российские граждане были задержаны лишь за общение с ливийскими гражданами и научную работу.

«На мой взгляд, это реализованный заказ по ряду причин. Стали известны отдельные утечки о результатах наших исследований», — указал Малькевич.

Согласно данным Фонда защиты национальных ценностей так называемое Правительство национального согласия, признанное ООН, пользуется поддержкой лишь трех процентов населения.

«Возможно, официальная власть испугалась этих данных», — указал Малькевич на одну из возможных причин задержания российских граждан в Ливии.

При этом российские граждане содержатся в тяжелых условиях, констатировал президент Фонда защиты национальных ценностей.

«Мы знаем, что условия содержания наших товарищей печальны, к ним применяли пытки. Вполне возможно это продолжается и сейчас», — предположил член Общественной Палаты РФ.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал власти Ливии освободить всех российских граждан, находящихся в ливийских застенках.

В мае в Ливии были задержаны два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Сотрудники Фонда занимались социологическими исследованиями в африканской стране.