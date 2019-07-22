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Малькевич рассказал, чем занимались в Ливии задержанные граждане РФ

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Малькевич рассказал, чем занимались в Ливии задержанные граждане РФ
Москва, 22 июля. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, задержанные в Ливии, проводили в стране только социологические исследования. Никаким вмешательством во внутренние дела Ливии российские граждане не занимались. Об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Малькевича, российские граждане были задержаны лишь за общение с ливийскими гражданами и научную работу. 

«На мой взгляд, это реализованный заказ по ряду причин. Стали известны отдельные утечки о результатах наших исследований», — указал Малькевич.

Согласно данным Фонда защиты национальных ценностей так называемое Правительство национального согласия, признанное ООН, пользуется поддержкой лишь трех процентов населения. 

«Возможно, официальная власть испугалась этих данных», — указал Малькевич на одну из возможных причин задержания российских граждан в Ливии. 

Малькевич рассказал, чем занимались в Ливии задержанные граждане РФ

При этом российские граждане содержатся в тяжелых условиях, констатировал президент Фонда защиты национальных ценностей. 

«Мы знаем, что условия содержания наших товарищей печальны, к ним применяли пытки. Вполне возможно это продолжается и сейчас», — предположил член Общественной Палаты РФ. 

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал власти Ливии освободить всех российских граждан, находящихся в ливийских застенках. 

В мае в Ливии были задержаны два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Сотрудники Фонда занимались социологическими исследованиями в африканской стране. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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