Похититель картины Куинджи из Третьяковки заплатил за ее реставрацию

Москва, 22 июля. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков выплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна, сообщила в Замоскворецком суде столицы его адвокат Светлана Горбунова.

«Это стоимость восстановительных работ», — пояснила защита.

Чуприков частично признал свою вину, но мотивы преступления в суде раскрывать не стал.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу в понедельник, сообщило издание РИАМО. Обвиняемый ранее признал свою вину в содеянном и заявил, что таким образом хотел «привлечь внимание к себе», отметил телеканал «360».

Напомним, в конце января молодой человек вынес из Третьяковки картину «Ай-Петри. Крым». МВД России позже сообщило о задержании подозреваемого. Саму картину нашли в Одинцовском районе Московской области, напомнила «Газета.ру».