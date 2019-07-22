Бурятские ученые разработали аналог человеческой кожи

Москва, 22 июля. Ученые из Бурятии начали производство аналога кожи человека, искусственная ткань используется для лечения ран и ожогов.

Новая ткань эластичная и тонкая, она в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. Бурятские ученые совместили коллаген и ламинин, получив искусственный продукт без человеческих клеток.

Такая кожа не вызывает аллергии и может храниться в замороженном виде в течение года

«Это открывает огромный аптечный рынок. В течение недели наш продукт полностью рассасывается в теле пациента», – рассказал представители компании по производству искусственной кожи Юрий Балханов, его слова передает «МИР 24».

Специалисты считают, что в будущем в аптеках будут продаваться не пластыри, а фрагменты искусственной кожи. Пока же операции по пересадке кожи проходят по старой системе: пациенту пересаживают здоровую человеческую кожу.

Новый препарат поможет людям с большими ожогами получить новую кожу. Ученым не хватает финансирования, они ведут переговоры о промышленном производстве искусственной кожи.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, есть много механизмов поддержки, в том числе субсидирование и помощь в сертификации на зарубежных рынках.

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