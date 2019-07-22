Эксперт оценил предупреждение Турции ответить на санкции США

Турции придется вести честную и дружественную политику в отношении России, иначе режим Реджепа Эрдогана падет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Ответ Турции

Турция может ответить на санкции Соединенных Штатов из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе «Инджирлик», где базируются американские ВВС. Об этом заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Соединенные Штаты ранее заявили, что собираются исключить Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 после начала поставок в страну российских противовоздушных систем С-400. До конца марта 2020 года участие Турции в этой программе будет окончательно свернуто.

«Если США будут применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — сказал Чавушоглу.

«Турция серьезно относится к собственному производству вооружений. Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 — новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли 1,4 миллиарда долларов. Но если все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит, самое естественное право Турции — закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будем действовать исключительно в наших интересах, и искать другие альтернативы», — добавил турецкий министр.

Ответные меры

Как отметил Владимир Соловейчик, такого рода заявления турецкого министра иностранных дел понятны и оправданны. На санкции со стороны США нынешним руководителям Турции надо как-то отвечать, чтобы не потерять лицо и не выглядеть в глазах своих избирателей слабой, проигравшей стороной.

«Это тем более важно для Эрдогана и его подчиненных, что на последних муниципальных выборах в крупнейших промышленных городах, до недавнего времени считавшихся оплотом партии Эродогана, сторонники нынешнего турецкого президента проиграли. Они уступили выдвиженцам Народно-республиканской партии наследника основателя Турецкой Республики и фактического создателя современной светской Турции Кемаля Ататюрка, и либералам», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, современные условия таковы, что, с одной стороны, Эрдогану наступают на пятки кемалисты и либералы, с другой стороны, его традиционный электорат из числа рабочих разочарован в Эрдогане. Он начинает склоняться в сторону левых — от социалистов и коммунистов до различных троцкистов.

«Рабочая партия Курдистана во многом стала действовать параллельно с действиями властей США, а проблема Фаткуллаха Гюлена и его сторонников, прикрываемых Штатами и являющихся личными врагами Эрдогана, так и не решена. В этих условиях Эрдогану и Чавушоглу ничего не остается делать, как и произносить антиамериканские речи и сулить американской администрации всякого рода «кары и ответные меры», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог заметил, что турецкие власти пытаются использовать российский фактор не от хорошей жизни. Приобретение российских комплексов С-400 призвано было «надавить на Америку». Но расчеты Эрдогана и Чавушоглу не оправдались: президент США Дональд Трамп, как оказалось, не поддается такому давлению. Теперь турецким правителям придется всерьез задуматься о том, что делать дальше.