Добровольно сдавшийся властям Сирии боевик по имени Омар Салих аль-Хамави рассказал об условиях жизни в лагере беженцев «Эр-Рукбан». Бывший боевик подтвердил прежние сведения, в красках рассказав об ужасах, с которыми столкнулись беженцы, оказавшись в зоне американской оккупации на юге Сирии.

Аль-Хамави сдался сотрудниками Воздушной разведки Сирии на территории провинции Даръа. Боевик рассказал, что действовал на подконтрольной властям территории в составе диверсионной группы. Как оказалось, в прошлом он сам был узником «Эр-Рукбана» - чтобы убежать, он пошел на службу к боевикам проамериканской «Новой сирийской армии», прошел обучение у американских инструкторов, а оказавшись «на земле» - немедленно сдался властям. Ему могут грозить серьезные обвинения, однако аль-Хамави хотел выбраться из «лагеря смерти» во что бы то ни стало. Лагерь беженцев, по словам беглеца, превратился в резервацию посреди пустыни.

«Территория вокруг лагеря фактически находится под круглосуточной охраной, — рассказал аль-Хамави. — В лагере существует жесткий пропускной режим, попавшие туда люди по своей воле выйти уже не могут. Сама территория больше напоминает трущобы, заваленные мусором. Беженцы стали узниками, вынуждены жить под самодельными навесами, сделанными из подручных материалов. Жители лагеря не получают необходимой медицинской помощи. Питания и чистой питьевой воды нахватает. Смертность в лагере очень высока, особенно среди детей».

Пошедшему на сотрудничество с боевиками аль-Хамави удалось вывезти из лагеря свою семью — и за это пришлось выложить немаленькую сумму на «революционный налог».

«В лагере больше всего страдают дети, грудные младенцы. Там нет никакой медицины и нормальной еды. Везде валяются помои. Я не мог смотреть, как мучается мой шестилетний сын и слушать постоянный плач моей пятимесячной дочери, которая родилась в этом лагере. Я всячески пытался помочь моей семье, — рассказывает сдавшийся боевик. Если что-то можно было купить в «Эр-Рукбане», то это стоило больших денег, которых и так у нас не было. Поэтому я от отчаяния пошел в «добровольцы» к американским инструкторам. Я был очень рад тому, что меня взяли в группировку. Ведь мне начали платить 200 долларов. Спустя четыре месяца мне удалось договориться о том, чтобы за 1500 долларов вывезти семью из лагеря».

Американцы, действующие в этом районе из своей базы «Ат-Танф», никак не интересуются обстановкой в «Эр-Рукбане» — по словам аль-Хамави, они даже не появляются в лагере, отдав все на откуп лояльным террористическим группировкам. Никакой помощи жителям лагеря от американской стороны также не поступает — рассчитывать на что-то можно только став «добровольцем» в создаваемых США отрядах боевиков. Как рассказал Омар Салих, иногда в «Эр-Рукбане» появлялась группа так называемых полицейских — бывшие боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), организованные американцами в «службу контроля внутреннего порядка» в лагере «Эр-Рукбан».

«Я очень сожалею, что попал в эту американскую группировку. Я думал о том, как вывести семью из этого ада. Я во всем сознался. И очень хочу вернуться к своей семье», — заявил Омар Салих в ходе беседы с сирийской госбезопасностью.

Слова аль-Хамави стали очередным подтверждением официальной информации Минобороны РФ и Сирии: со всей ответственностью утверждать, что фактически в «Рукбане» хозяйничают боевики, которые грозят расправой всем, кто посмеет покинуть лагерь; из-за нехватки еды, воды и лекарств в палатках ежедневно умирают несколько человек. И ситуация будет только ухудшаться.

Соединенные Штаты будут до последнего держаться за контролируемый анклав на юге Сирии, считает военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. При этом гуманитарная катастрофа, фактически искусственно созданная в лагере «Эр-Рукбан», служит сразу нескольким политическим целям, заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Зона «Ат-Танфа» незаконно оккупирована Соединенными Штатами для решения своих политических проблем в Сирии. [Не ограничиваясь размещением собственных сил] США готовят новые бандформирования взамен тех, что были разгромлены ранее, таких как ИГИЛ1 и боевые формирования «умеренной оппозиции» на юге Сирии», — заявил эксперт.

Ситуация со сдавшимся боевиком свидетельствует о том, что боевой дух этих бандформирований не слишком высок — людей загоняют в группировки, создав невыносимые условия для жизни вне финансируемых США структур. Соответственно, и мотивация воевать за кого-либо, кроме себя и своих родных, у боевиков практически отсутствует.

«[Как видно из приведенного вами примера], мотивация их действий — заработать денег и уехать оттуда. Они набраны в основном из числа местных жителей, и дома они еще более-менее воюют. Как только они выходят за пределы этого анклава — они разбегаются», — уверен Матвийчук.

Основная цель поддержания лагеря «Эр-Рукбан» — сохранить в руках США инструменты для давления на Дамаск и плацдарм на Ближнем Востоке, считает Анатолий Матвийчук.

«Они собираются диктовать свою волю для решения экономических, политических и стратегических проблем в Сирии. [»Ат-Танф» и прикрывающий его «Эр-Рукбан»] — один из последних оплотов проамериканской оппозиции в Сирии, и если они его потеряют, то могут потерять Ближний Восток полностью, — предположил доктор военных наук. — Как видите, база «Ат-Танф» завязала на себя такое количество проблем».

Требования США направить в зону «Ат-Танфа» новые гуманитарные конвои от ООН несостоятельны, отмечает военный эксперт — Россия и Сирия направляли несколько гумконвоев для обеспечения помощи в лагере и вывоза на «большую землю» желающих жителей, однако все они были задержаны на границе «зоны деконфликтации».

«Не дали ни перегрузить, ни восполнить какие-либо гуманитарные потребности этого анклава. Сами они при этом не создают гуманитарного коридора, не оказывают помощи, не выводят беженцев на более безопасную территорию, — отмечает Матвийчук. — Для чего? Чтобы создать там напряженность и диктовать свою волю. Так они создают мотивацию: «Вступайте в наши боевые отряды и получите возможность спасти свои семьи».

В заключение стоит отметить, что статья 55 Женевской конвенции гласит: «Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны». То же самое (статья 56) относится к обеспечению здравоохранения и общественной гигиены на оккупированной территории.

Таким образом, поскольку зона «Ат-Танфа» находится в оккупации сил США и Великобритании, международное законодательство требует от них обеспечить бедствующих в лагере «Эр-Рукбан» сирийских внутренних переселенцев. В реальности США, представители которых столь часть апеллируют в своих выступлениях к международному праву, не выполняют обязанностей, которые налагают на них международные соглашения.

1 Организация запрещена на территории РФ.