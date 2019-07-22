Украинский журналист пожаловался в СБУ на показ передачи Соловьева в центре Киева

Киев, 22 июля. Журналист украинского издания «Апостроф» Дмитрий Малышко пожаловался в Службу безопасности Украины из-за трансляции передачи Владимира Соловьева в офисе букмекерской конторы PariMatch в центре Киева.

О чем конкретно шла речь в передаче, Малышко не знает, однако предполагает, что участники ток-шоу обсуждали состоявшиеся накануне выборы в Верховную раду.

«PariMatch в торговом центре Академ-Сити транслирует «Россию-1» в прямом эфире. Служба безопасности Украины, мы миримся, что лотереи устраивают казино, но когда лотереи транслируют вражескую пропаганду — это чересчур», — пишет журналист.

Отметим, что украинские власти за последние несколько лет запретили трансляцию нескольких десятков российских телеканалов, среди которых оказались Первый канал, НТВ, RT, «Дождь», «Звезда», РЕН ТВ и РБК. Более того, под запрет попали даже некоторые «нелояльные» украинские телеканалы. Так, например, в феврале Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины приостановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино», который показывал советские фильмы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала действия Киева актом политической цензуры. Она также заявляла, что Москва обязательно обратит внимание ОБСЕ на ограничение свободы слова на Украине.

Отметим, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже реагировала на всевозможные запреты Киева. К примеру, в прошлом году в ОБСЕ осудили украинские власти за то, что те запретили въезд российскому журналисту Евгению Примакову и британскому корреспонденту Russia Tоday Поле Слиер.