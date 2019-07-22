«Беззубые» снимки принца Джорджа опубликованы в Сети

Лондон, 22 июля. В Сети опубликованы новые фотографии сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа. Снимки были размещены на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.
Фотографии шестилетнего мальчика сделала Кейт Миддлтон. В его день рождения мама запечатлела сына с широкой искренней улыбкой. На снимках можно заметить отсутствие одного нижнего переднего зуба. «Беззубые» фотографии принца очаровали пользователей Сети.
«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа», — подписали посты представители Кенсингтонского дворца.
Подписчики страницы спорят, на кого больше похож Джордж, пишет «Газета.ru». Большинство склоняется к версии, что улыбка ему досталась от Миддлтон. Пользователи Сети также отметили, что за последний год сын принца Уильяма значительно повзрослел, передает телеканал «360».
???????????? Happy Birthday Prince George! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday. This photograph was taken recently in the garden of their home at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge. Thank you everyone for all your lovely messages!
Миддлтон и принц Уильям решили отметить день рождения Джорджа в собственном особняке на Карибских островах 22 июля. Участие в празднике приняли родители Кейт Миддлтон Кэрол и Майк, ее сестра Пиппа и брат Джеймс.
Ранее церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора вызвала неоднозначную реакцию жителей Британии. Рассмотрев групповой снимок, сделанный по завершении церемонии, британцы обратили внимание на то, как выглядели принц Уильям и Миддлтон. Поклонников королевской семьи возмутило, какой напряженной пара предстала на памятной фотографии.