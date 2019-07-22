«Беззубые» снимки принца Джорджа опубликованы в Сети

Лондон, 22 июля. В Сети опубликованы новые фотографии сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа. Снимки были размещены на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Фотографии шестилетнего мальчика сделала Кейт Миддлтон. В его день рождения мама запечатлела сына с широкой искренней улыбкой. На снимках можно заметить отсутствие одного нижнего переднего зуба. «Беззубые» фотографии принца очаровали пользователей Сети.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа», — подписали посты представители Кенсингтонского дворца.

Подписчики страницы спорят, на кого больше похож Джордж, пишет «Газета.ru». Большинство склоняется к версии, что улыбка ему досталась от Миддлтон. Пользователи Сети также отметили, что за последний год сын принца Уильяма значительно повзрослел, передает телеканал «360».

Миддлтон и принц Уильям решили отметить день рождения Джорджа в собственном особняке на Карибских островах 22 июля. Участие в празднике приняли родители Кейт Миддлтон Кэрол и Майк, ее сестра Пиппа и брат Джеймс.

Ранее церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора вызвала неоднозначную реакцию жителей Британии. Рассмотрев групповой снимок, сделанный по завершении церемонии, британцы обратили внимание на то, как выглядели принц Уильям и Миддлтон. Поклонников королевской семьи возмутило, какой напряженной пара предстала на памятной фотографии.