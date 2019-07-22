Сирия, 22 июля. В Ракку прибыла делегация от международной коалиции, очередная атака ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. В Хаме боевики обстреливают САА из РСЗО «Град». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов на северо-западе Хамы, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение ИГ1.

«Исламское государство1»: напали на подразделение САА в Дейр-эз-Зоре у границ с Ираком.

«Фатах Аль-Мубин»: обстреляла позиции сирийской армии из РСЗО «Град» на севере Хамы.

Курды: проводят переговоры в Ракке с делегацией высокопоставленных лиц из международной коалиции о дальнейшей сотрудничестве в Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Абу-Кемаль на востоке провинции. Согласно данным новостного портала Al Masdar, в результате столкновений погибли не менее 10 военнослужащих САА. Также поступило сообщение о еще одном нападении ИГ в окрестностях города Меядин. Сообщается, что более пяти солдат сирийской армии и боевиков были убиты во время ожесточенного столкновения. Оба города, где произошли нападения на сирийских военнослужащих, находятся в приграничной с Ираком зоне, где укрываются боевики ИГ, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что данная группировка побеждена в Сирии и Ираке.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе поселка Бдама, где разбиты огневые позиции и укрепления радикалов альянса «Тахрир аш-Шам». ВКС РФ в свою очередь ударили по позициям боевиков у поселка Тараи, как передает источник новостей в сети Twitter Jisr TV, в ответ на нарушения боевиками нарушения прекращения огня в зоне «Большого Идлиба».

Министерство обороны РФ опровергло фейковые новости оппозиционных сирийских и западных источников об авианалете ВКС РФ, якобы совершенном на рынок в городе Маарет ан-Нуман. Оппозиционные источники и медиаресурсы псевдогуманитарной организации «Белые каски», финансируемой США и Великобританией, распространяют заявление о том, что при бомбежке города пострадало от 11 до 20 мирных жителей. «Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», - подчеркнули в министерстве.

Провинция Ракка

Генерал Кеннет Маккензи и специальный советник США в международной коалиции Уильям Робак прибыли в провинцию Ракка для проведения переговоров с главнокомандующим «Демократических сил Сирии» (SDF) генералом Мазлумом Абди. Как сообщает пресс-секретарь SDF Мустафа Бали на своем Twitter-канале (@mustafabali), главнокомандующий обсудил с официальными лицами последние события в регионе, развитие дальнейших отношений и продолжение совместных операций против остатков ИГИЛ к востоку от Евфрата. Встреча была проведена также на фоне обострения отношений курдских формирований с турецкой армией - Анкара готовится к вводу войск в северо-восточные районы Сирии, занятые SDF. Специальный посланник США в Сирии намерен провести также встречи с официальными лицами Турции сегодня и завтра, как сообщил новостной портал ANHA.

Провинция Хама

Боевики из состава операции «Фатах Аль-Мубин» обстреляли позиции сирийской армии в районе лагеря Брейдидж из систем ведения залпового огня «Град», также атаковав жилые кварталы города Скальбия и Сальхаб, как сообщил новостной портал Step News Agency. Сведения о потерях в рядах САА или радикалов еще не поступали, как сообщает новостной канал Baladi News.

В ответ на свои военные потери на фронте у поселка Хамамият, утром боевики обстреляли укрепления сирийских военнослужащих, как передает Masar Pres Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.