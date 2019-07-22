Отравившуюся наркотиками в Испании трехлетнюю россиянку выписали из больницы

Москва, 22 июля. Трехлетняя девочка из России, отравившаяся наркотиками на Ибице, выписана из больницы.

По данным медиков, в настоящее время состояние ребенка стабильное и не вызывает опасений, потому было принято решение о выписке.

18 июля трехлетняя девочка из России, которая вместе со своей семьей прибыла на отдых в Испанию, нашла таблетку экстази в детском парке и случайно съела ее. Девочке стало плохо, после чего ее доставили в больницу города Пальма-де-Майорка.

19 июля состояние девочки оставалось стабильно тяжелым, однако уже на следующий день ребенок пошел на поправку. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с отравлением трехлетней девочки в Испании.