Москва, 22 июля. В Сети появилось изображение нового смартфона Redmi с 64-мегапиксельной камерой. Изображение-тизер, намекающее на выпуск нового смартфона, который будет оснащен камерой сверхвысокого разрешения — 64 мегапикселя, появилось в в Twitter.

Xiaomi показала дешевый смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой. По данным издания Gizmochina, разработчики собираются использовать в новом устройстве сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung. При этом в условиях недостаточного освещения разрешение снимков будет снижаться до 16 мегапикселей, это произойдет из- за счет того, что четыре рядом расположенных пикселя будут объединяться в один.

Ранее Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9. Китайский смартфон Xiaomi CC9 получил собственный рекламный ролик и рендер. Внешне новая модель выглядит, как копия Mi 9. Единственное визуальное отличие — это белый цвет, который получил CC9.

Также стали известны подробности о начинке телефона. Известно, что новинка получит тройную камеру (основная с разрешением 48 мегапикселей, фонтальная — 32 мегапикселя). За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730, быстродействие которого обеспечивают 6 ГБ оперативной памяти. Что же касается встроенной флеш-памяти, то она составляет 128 ГБ. Емкость аккумулятора, по словам разработчика, составляет 4000 мАч. Дата релиза Xiaomi CC9 пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что китайский гигант снизил цену флагманского смартфона Pocophone F1 до 260 и 300 долларов в зависимости от комплектации. Напомним, что Xiaomi занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему продаж смартфонов.

Кроме того, Xiaomi готовит выпуск нового игрового смартфона Black Shark 2 Pro. Новый гаджет получит процессор Snapdragon 855 Plus, который улучшит производительность игр. Отметим, что обычная версия игрового смартфона Black Shark работает на чипсете Dragon 855 и имеет 6,39-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей.



Примечательно, что анонс Black Shark 2 Pro заставил конкурентов Xiaomi также раскрыть свои карты. Так, компания Asus уже заявила о выпуске Asus ROG Phone 2, который поступит в продажу в Китае 23 июля.

Также Xiaomi выпустит лимитированную версию смартфона Redmi K20 для поклонников «Мстителей». В ограниченный тираж входят: оригинально оформленный гаджет, голубой чехол с логотипом «Мстителей» и металлическая SIM-карта.

Как отмечает производитель, этим смартфоном разработчики «хотят воздать должное супергероям». В настоящее время Xiaomi держит в секрете стоимость и технические характеристики новинки.