«АвтоВАЗ» приступил к продажам Lada Xray с вариатором

Москва, 22 июля. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» начал продажи компакт-кроссовера Lada Xray с бесступенчатой автоматической коробкой передач (АКП) — вариатором, цены стартуют от 842 тысяч рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

Отмечается, что 22 июля компания приступила к реализации Lada Xray Cross в новых комплектациях.

Компактный кроссовер впервые в истории марки получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Бесступенчатая АКП доступна для Lada Xray Cross, следует из релиза концерна.

По данным компании, коробка работает в тандеме с 1,6-литровым двигателем альянса HR-16. Доплата за автоматическую коробку составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, «АвтоВАЗ» приступил к производству Xray Cross с новым типом коробки передач месяц назад. Сообщалось, что бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковушек и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в РФ.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск на три недели.