Поклонники раскритиковали Пугачеву в мини-шортах

Юрмала, 22 июля. Звезда российской и советской сцены Алла Пугачева предстала в необычном для нее образе — 70-летняя певица вышла в свет в белых мини-шортах и клетчатой рубашке.

Артистка появилась в новом образе на музыкальном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Певица прибыла на мероприятие со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным.

Корреспондент издания «Дни.ру» восхитился Пугачевой, отметив, что певица прекрасно выглядит. На что звезда ответила: «А что мне еще остается? Держусь».

Многочисленные поклонники Пугачевой оценили стройные ноги исполнительницы, да и в целом фигуру, сообщил «Пятый канал». Однако фанаты отметили, что наряд певицы ей не подходит и выдает годы.