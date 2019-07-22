Политолог назвал «прощупыванием почвы» заявление главы МИД Турции по НАТО

Турция остается членом НАТО, но при этом имеет право сотрудничать с другими странами, если это ей выгодно, и никто этому не может помешать, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Исключить Турцию из НАТО невозможно, решения в альянсе принимаются консенсусом, и если даже одна страна выступит против, решение не будет принято. Поэтому разговоры о «смещении акцента» - это политическая манипуляция. Мы более 50 лет были членом НАТО и продолжаем им оставаться. Но при этом мы никому не принадлежим. Турция открыта всему миру. Где ее интересы – туда и пойдем, и никто не может этому помешать», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Все эти заявления очень противоречивые, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«С одной стороны, ни США, ни другие страны НАТО не хотят исключать Турцию из НАТО. Сама Турция не хочет выходить из НАТО. Турция здесь нарушает некоторые законы, установленные в НАТО, которые являются негласными. Речь идет о том, что НАТО – это, прежде всего, коммерческий проект США по продаже своего оружия, военной техники и оказанию других услуг в военной сфере остальным станам альянса, т.е. это монополия США. Турция выступила против этой монополии, создав серьезный прецедент такой крупной покупкой. Дальше все идет еще противоречивее. Отказ в F-35 это, с одной стороны, наказание Турции, а с другой США этим действием «бьет по своим ушам», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Заявления, которые делают политики, они делают с целью прощупывания почвы, говорит эксперт.

«Заявление главы МИД говорит о том, что все выступают за оставление Турции в составе НАТО, но это также провоцирует дискуссию о ее дальнейшем членстве в альянсе. В этом заявлении прослеживается вопрос, «а надо ли нам оставаться в НАТО?» Таким образом, везде идут подтексты», — резюмировал военный политолог.

Ранее, США заявили о своем решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Анкара перестанет быть участником программы до конца марта 2020 года.