Эксперт заявил, что изменение правил провоза фруктов пойдет на пользу туристам

Москва, 22 июля. Изменение правил провоза в багаже фруктов, овощей и цветов в конечном итоге пойдет на пользу туристам. В этом уверен директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, правила провоза существовали и раньше, просто теперь они гораздо более четко конкретизированы. Это дает туристам страховку от неприятных сюрпризов на таможне.

«Я думаю, что вот эти четкие показатели пойдут на пользу самому туристу. То есть, когда он проходит через различные виды контроля на границе, уже действует четкий количественный показатель, и никто ничего не сможет предъявить», — пояснил эксперт RT.

Ранее сообщалось, что в России с 19 августа вводятся новые правила провоза. Они разрешают провозить в ручной клади и багаже не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без соответствующих сертификатов. При этом в каждом из таких букетов должно быть не больше 15 цветков, листьев или других частей растений. При провозе более крупных партий букетов или цветов на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а в случае их отсутствия цветы вернут обратно или уничтожат за счет собственника.

В первую очередь новые нормы распространяются на продукцию с высоким фитосантитарным риском. К ней относятся финики, инжир, ананасы и другие фрукты, а также абрикосы, вишня, черешня и сливы.