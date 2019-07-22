Один из авторов конституции Украины умер на 74-м году жизни

Киев, 22 июня. Один из авторов конституции Украины Виктор Мусияка умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на его официальной странице в Facebook.

Как пишут некоторые украинские СМИ, причиной смерти одного из авторов основного закона Украины стал инфаркт.

«Сегодня в 7.00 от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», — сообщили на его странице в соцсети.

В последние годы он выступал научным консультантом по правовым вопросам в украинском Центре Разумкова.

Ранее была выявлена новая причина инфарктов и инсультов. Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 года. Им удалось установить, что высокое «нижнее» диастолическое давление при расслаблении сердечной мышцы является причиной острого нарушения кровообращения, также как и высокое «верхнее» систолическое давление при сокращении сердца.