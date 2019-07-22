Экс-депутат Рады объяснил отсрочку запрета ввоза на Украину российских автомобилей

Правительство Украины решило перенести на полгода введение запрета на ввоз в страну продукции российского автопрома. Транспортные средства из РФ, в частности — автомобили Lada, будут запрещены на Украине с 1 января 2020 года вместо 1 июля 2019. Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что это значит.

В постановлении кабмина Украины №605 от 5 июля 2019 года говорится, что украинское эмбарго в отношении товаров российского производства, введенное 30 декабря 2015 года в качестве ответа на отказ Москвы экспортировать нефть и нефтепродукты на Украину, расширено новым перечнем запрещенной продукции из РФ. Этот перечень был установлен 15 мая этого года. В новый санкционный список Киева вошли, в частности, легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики российского производства.

Объясняя решение отсрочить на полгода запрет на импорт отдельных российских транспортных средств, украинские власти заявили, что «субъектам хозяйственной деятельности необходимо завершить внешнеэкономические операции с товарами, запрещенными к ввозу из РФ, в случае произведенной ими предоплаты до введения запрета».

«Ввоз товаров по таким операциям разрешается на сумму предоплаты при условии получения Государственной фискальной службой от банковского учреждения документального подтверждения этой предоплаты», — сказано на сайте украинского кабмина.

Там же сообщается о продлении действия украинского эмбарго на год, до 31 декабря 2020-го.

«Решение украинского кабмина перенести срок введения запрета импорта российских автомобилей связан с тем, что экономика Украины не имеет финансовой возможности заменить их продукцией европейского производства. В стране не хватает троллейбусов и автобусов для городского общественного транспорта, коммунальным службам не хватает техники. А российские машины для Украины — самые доступные. Не исключаю, что за эти полгода будут предприняты попытки срочно пополнить парки государственных учреждений российскими транспортными средствами. Правда, деньги и на это нужно где-то найти», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко, депутат Верховной рады Украины V-VI созывов.

По мнению украинского политика, в кабмине понимают, что «разрыв всех экономических связей с Россией оборачивается катастрофой для Украины».