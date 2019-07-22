ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы. События дня. ФАН-ТВ

Выборы в Раду «Слуга народа» продолжает лидировать на выборах в Верховную раду. После обработки 50% бюллетеней партия набирает почти 42,5% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. Это «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. Прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов по партийным спискам. Кроме того, 199 депутатов избираются в одномандатных округах.

Киев против паспортов РФ Киев планирует остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он отметил, что в стране могут ввести национальные санкции. О других деталях пока ничего неизвестно. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российских паспортов жителями Донецкой и Луганской областей. Президент России не раз подчеркивал, что этот вопрос носит только гуманитарный характер. У Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву.

Задержание россиян в Ливии Задержанных в Ливии россиян пытали. Таким образом, полицейские выбивали показания у сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Об этом заявил глава Фонда Александр Малькевич. Двух наших соотечественников задержали в Ливии еще в мае. Там они занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Как считает Малькевич, результаты их работы могли не понравиться местным властям. В частности речь идет о рейтингах, которые выставили бы ее в неприглядном свете. «Признаваемое ООН правительство и политические лидеры не имеют практически никакой поддержки у населения. Это все согласно социологии. Рейтинг максимальный сейчас у фельдмаршала Хафтара. У него более 32%. На втором месте сын Каддафи. А у главы официального Триполи Сараджа рейтинг порядка 3%», — заявил глава Фонда.