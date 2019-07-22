Минобороны опровергло информацию об ударе ВКС РФ по «рынку» в Сирии

Москва, 22 июля. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о якобы нанесении самолетами Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) удара по «рынку» в Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте ведомства

В Минобороны подчеркнули, что сообщения неназванных представителей финансируемой Британией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении российскими самолетами удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман, расположенном в провинции Идлиб, являются фейком.

«Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», — следует из документа оборонного ведомства.

Напомним, организация «Белые каски» заявляет своей задачей защиту мирных граждан Сирии при политической нейтральности. При этом в Сети есть множество видеороликов, где запечатлено, как те же «Белые каски» создают постановочные сюжеты, нанося специальный грим «пострадавшим» и говоря о том, что те должны говорить на камеру. Кроме того, сирийские представители СМИ показали несколько материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.