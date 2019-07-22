В ДНР отреагировали на победу партии Зеленского на выборах в Раду

В городе Ясиноватая (ДНР) не ждут ничего хорошего от победы партии президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал мэр прифронтового города Дмитрий Шевченко.

«Готовиться к худшему жителей Ясиноватой заставляет недавний опыт. В тот момент, когда Зеленского избрали президентом, ситуация с обстрелами со стороны ВСУ и их агрессией на линии соприкосновения резко ухудшилась, — пояснил глава города. — Поэтому и сегодня прогнозы не самые позитивные, мягко говоря».

Конечно, всегда хочется верить в лучшее, добавил Шевченко. Но на данный момент, по наблюдениям в республике, партия Зеленского готова объединяться с партией «Голос», и это не прибавляет жителям Донбасса положительных эмоций.

«Это объединение с партией, которую можно назвать русофобской. К сожалению, ждать чего-то хорошего тут сложно», — отметил мэр Ясиноватой.

20 тысяч жителей этого городка проживают фактически в «красной зоне», и прилеты со стороны позиций ВСУ там бывают едва ли не каждый день. Последние сутки, впрочем, прошли тихо — вероятно, из-за выборов. Однако никаких гарантий, что перемирие будет продолжено, у граждан ДНР нет.

В парламентских выборах на Украине 21 июля приняли участие 24 партии и свыше 3200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. После подсчета 46% бюллетеней можно констатировать убедительную победу партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского: по партийным спискам она претендует на 130 мест в Раде, и еще 106 ее кандидатов побеждают в мажоритарных округах. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров.

По партийным спискам в Раду также проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,84%), «Европейская солидарность» (8,67%), «Батькивщина» (8,04%) и «Голос» (6,40%). При этом явка на этих парламентских выборах оказалась рекордно низкой за всю историю независимой Украины — 49,84%. ЦИК страны признал выборы состоявшимися.