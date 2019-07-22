Иран объявил о задержании 17 шпионов из ЦРУ

Тегеран, 22 июля. Министерство информации Ирана объявило о задержании 17 человек, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом сообщило агенство Tasnim.

Согласно представленным данным, некоторых шпионов приговорили к смертной казни. Агентство также представило снимки сотрудников ЦРУ, которые, по его данным, поддерживали связь с задержанными.

В то же время агентство Fars уточнило, что шпионы прошли подготовку в ЦРУ и собирали информацию о жизненно важных объектах Ирана. Задержали их, по данным издания, еще в прошлом году, однако известно об этом стало лишь сейчас.

И без того напряженные из-за ядерной сделки отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились после нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. Соединенные Штаты почти сразу заявили о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома Дональд Трамп посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

Как отмечает «Газета.ru», Вашингтон и его союзники ранее увидели угрозу со стороны Ирана в остановке в Ормузском проливе британского танкера.