Навальный незаконно арендовал подвал ради очередного скандала

Москва, 22 июля. Центр сбора подписей кандидатов-соратников Алексея Навального на выборах в Мосгордуму был организован с нарушением избирательного кодекса города Москвы, заявил политолог Александр Асафов.

Центр сбора подписей за самовыдвиженцев из рядов навальнистов разместился в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве. При этом помещение, находящееся в долевой собственности, было передано в аренду без согласия жильцов. Решение о предоставлении подвала в аренду Навальному принимал председатель ТСЖ Михаил Шульман — муж политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман.

Асафов назвал ситуацию с представлением подвала в аренду Навальному крайне странной. Эксперт подчеркнул, что по данному адресу зарегистрирована и организация Transparency International, однако физически она там не находится. Очевидно, что председатель ТСЖ решил предоставить регистрацию организации в том же подвале.

Кроме того, политолог отметил, что Центр сбора подписей был организован с нарушениями. Прежде всего, он организован без какого-либо оформления.

«Помещение не было оплачено из фонда какого-то кандидата, оно было просто предоставлено без оформления, и это нарушает законодательство», — заявил Асафов в комментарии RT.

Политолог считает, что очередное нарушение так называемых оппозиционных кандидатов лишний раз доказывает, что их задачей было вовсе не избрание в Мосгордуму, а максимальная радикализация протеста. При этом так называемые оппозиционеры идут на нарушение закона ради того, чтобы привлечь внимание.

«И ради протеста это и затевается. Для этого все средства хороши, в том числе и незаконное предоставление помещения под открытый с нарушением центр сбора подписей, который, судя по результатам, кандидатам все равно не помог», — добавил политолог.

Ранее глава НАК, комментируя незаконное размещение Центра навальнистов в подвале жилого дома отметил, что так называемые «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением». На деле же так называемые независимые кандидаты являются обычными коррупционерами, которые принимают «поблажки» от друзей.