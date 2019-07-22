Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Навальный незаконно арендовал подвал ради очередного скандала

184
0 Оставить комментарий

Навальный незаконно арендовал подвал ради очередного «протеста»

Москва, 22 июля. Центр сбора подписей кандидатов-соратников Алексея Навального на выборах в Мосгордуму был организован с нарушением избирательного кодекса города Москвы, заявил политолог Александр Асафов.

Центр сбора подписей за самовыдвиженцев из рядов навальнистов разместился в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве. При этом помещение, находящееся в долевой собственности, было передано в аренду без согласия жильцов. Решение о предоставлении подвала в аренду Навальному принимал председатель ТСЖ Михаил Шульман — муж политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман.

Асафов назвал ситуацию с представлением подвала в аренду Навальному крайне странной. Эксперт подчеркнул, что по данному адресу зарегистрирована и организация Transparency International, однако физически она там не находится. Очевидно, что председатель ТСЖ решил предоставить регистрацию организации в том же подвале.

Кроме того, политолог отметил, что Центр сбора подписей был организован с нарушениями. Прежде всего, он организован без какого-либо оформления.

«Помещение не было оплачено из фонда какого-то кандидата, оно было просто предоставлено без оформления, и это нарушает законодательство», — заявил Асафов в комментарии RT.

Политолог считает, что очередное нарушение так называемых оппозиционных кандидатов лишний раз доказывает, что их задачей было вовсе не избрание в Мосгордуму, а максимальная радикализация протеста. При этом так называемые оппозиционеры идут на нарушение закона ради того, чтобы привлечь внимание.

«И ради протеста это и затевается. Для этого все средства хороши, в том числе и незаконное предоставление помещения под открытый с нарушением центр сбора подписей, который, судя по результатам, кандидатам все равно не помог», — добавил политолог.

Ранее глава НАК, комментируя незаконное размещение Центра навальнистов в подвале жилого дома отметил, что так называемые «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением». На деле же так называемые независимые кандидаты являются обычными коррупционерами, которые принимают «поблажки» от друзей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров