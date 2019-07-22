Индия успешно запустила лунную миссию «Чандраян-2»

Нью-Дели, 22 июля. Космический аппарат «Чандраян-2» (Chandrayaan 2) стартовал из индийского Космического центра и направляется к Луне. Устройство должно доставить посадочный модуль с луноходом. Об этом заявила пресс-служба организации космических исследований Индии (ISRO).

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) 22 июля 2019 г.

Пуск межпланетной станции произошел в полдень по московскому времени 21 июля с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. Запуск производился с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III, передает телеканал «360».

Ожидалось, что модуль отправят еще 15 июля, но за 60 минут до запуска инженеры обнаружили технические неисправности, на устранение которых понадобилось время.

Отмечается, что Индия станет четвертой страной, которая посадила свой космический аппарат на поверхность Луны, если миссия завершится благополучно. На сегодняшний день это удалось сделать СССР, Китаю и Штатам.

Как сообщал «Царьград», в 2017 году специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили на орбите Луны запущенный Индией в 2008 году спутник «Чандраян-1» и американский LRO.