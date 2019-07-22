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Подлодку Minerve нашли в Средиземноморье после таинственного исчезновения полвека назад

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Подлодку Minerve нашли в Средиземноморье после таинственного исчезновения полвека назад

Париж, 22 июля. Подлодку Minerve («Минерва») обнаружили в Средиземном море после таинственного исчезновения более полувека назад, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Операция по поиску пропавшей полвека назад подводной лодки была запущена в начале июля.

«Мы только что обнаружили «Минерву». Это успех, облегчение и технический триумф, — написала Парли на своей странице в Twitter. — Я думаю о семьях (моряков — ред.), которые так долго ждали этого момента».

Трагедия произошла 27 января 1968 года. На борту пропавшей субмарины находились 52 моряка. Предполагалось, что подлодка затонула в районе Тулона в Средиземном море.

Minerve пропала через несколько дней после исчезновения в восточной части Средиземноморья израильской субмарины Dakar. В том же году затонули еще две подводные лодки — советская К-129 и американская Scorpion, пишет RT.

Ранее норвежская телерадиокомпания TV2 распространила данные, что уровень радиации рядом с реактором затонувшей в Норвежском море советской подлодки «Комсомолец» якобы превышен в 100 тысяч раз. Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что утечки радиации из обломков затонувшей субмарины не представляют опасности для людей или рыбы.

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