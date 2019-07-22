Подлодку Minerve нашли в Средиземноморье после таинственного исчезновения полвека назад

Париж, 22 июля. Подлодку Minerve («Минерва») обнаружили в Средиземном море после таинственного исчезновения более полувека назад, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Операция по поиску пропавшей полвека назад подводной лодки была запущена в начале июля.

«Мы только что обнаружили «Минерву». Это успех, облегчение и технический триумф, — написала Парли на своей странице в Twitter. — Я думаю о семьях (моряков — ред.), которые так долго ждали этого момента».

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

Трагедия произошла 27 января 1968 года. На борту пропавшей субмарины находились 52 моряка. Предполагалось, что подлодка затонула в районе Тулона в Средиземном море.

Minerve пропала через несколько дней после исчезновения в восточной части Средиземноморья израильской субмарины Dakar. В том же году затонули еще две подводные лодки — советская К-129 и американская Scorpion, пишет RT.

Ранее норвежская телерадиокомпания TV2 распространила данные, что уровень радиации рядом с реактором затонувшей в Норвежском море советской подлодки «Комсомолец» якобы превышен в 100 тысяч раз. Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что утечки радиации из обломков затонувшей субмарины не представляют опасности для людей или рыбы.