«Урал» возглавил таблицу РПЛ, в матче «Спартака» — снова судейский скандал

Две победы с большим количеством забитых мячей возвели на вершину таблицы чемпионата России «Урал». ЦСКА реабилитировался за провал в первом туре, обыграв «Оренбург», а в матче со «Спартаком» снова не обошлось без спорных судейских решений в пользу красно-белых.

О главных событиях второго тура РПЛ — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

И вашим, и нашим

В межсезонье «Краснодар» значительно обновил состав в средней линии, а потом в стартовом матче бросалось в глаза, что привычный комбинационный футбол «быков» далек от идеала. Страшного в этом точно ничего не было, хотя поражение от «Ахмата» на старте едва ли стоило считать предсказуемым. Через неделю краснодарцы сумели прибавить, однако в первом тайме «Уфа» на правах хозяев имела преимущество и к середине тайма конвертировала его в голы.

Уходя на перерыв, «Краснодар» уже едва ли виделся победителем встречи, однако подопечные Мурада Мусаева сумели переломить ход игры — отличились как раз новички команды Юнес Намли и Тонни Вилена. А победу гостям принес защитник «Уфы» Джемал Табидзе, который в конце первого тайма забил «Краснодару», а в конце второго — в свои ворота. При этом уфимцы имели большое количество шансов и сами упустили 3 очка.

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3

Голы: Карп, 28 (1:0); Табидзе, 40 (2:0); Намли, 49 (2:1); Вилена, 73 (2:2); Табидзе, 87 (автогол, 2:3)

Перформанс Соболева

В стартовом туре «Крылья Советов» одержали сенсационную победу над ЦСКА и в матче с гостями из Тулы считались фаворитами. Тем более что «Арсенал» в первом туре не без труда спас ничейный результат в матче с «Динамо». Встреча нынешней и бывшей команды главного тренера самарцев Миодрага Божевича получилась по-настоящему зрелищной, хотя по первым минутам предположить такой характер игры было затруднительно.

Однако где-то к середине тайма футболисты оживились — «Арсенал» быстро забил два мяча и успокоился. «Крылья» ответили шикарным голом через себя в исполнении Александра Соболева, в матче с ЦСКА отметившегося дублем. 22-летний уроженец Барнаула уже привлек своей игрой внимание столичных клубов — не за горами при такой игре и вызов в сборную.

Туляки сдаваться не стали и ответили забитым мячом уже после перерыва, однако практически сразу пропустили. До конца игры оставалось почти 40 минут, однако в оставшееся время счет не изменился.

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:3

Голы: Ткачев, 22 (0:1); Кангва, 24 (0:2); Соболев, 43 (1:2); Тудорие, 52 (1:3); Бурлак, 56 (2:3)

Никола вышел

ЦСКА после неудачи с «Крыльями» не имел права на ошибку. В гости к «армейцам» пожаловал «Оренбург» Владимира Федотова — одна из самых играющих команд прошлого сезона, но потерявшая ряд ключевых исполнителей в межсезонье. При этом гости, несмотря на поражение на старте от «Ростова», показали: мальчиками для битья они не будут. Встреча с одним из лидеров это лишь подтвердила — организованная и компактная игра «Оренбурга» уже проглядывается. ЦСКА, впрочем, пусть и не без сложностей, но добился ожидаемых трех очков.

Особенно стоит отметить красивые голы в исполнении Николы Влашича и Арнора Сигардссона — шансов вытащить такие удары у любого вратаря мира было бы немного. Забавно, что перед матчем «армейцы» презентовали видео, на котором дети интересовались у гендиректора ЦСКА Романа Бабаева: «А Никола выйдет?»

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1

Голы: Влашич, 30 (1:0); Сигурдссон, 38 (2:0); Маляров, 40 (2:1)

«Спартак» равно «скандал»?

Любая встреча «Ростова» и «Спартака», пока первых тренирует бывший футболист, главный тренер и гендир красно-белых Валерий Карпин, автоматически будет считаться матчем тура. Эта исключением не стала — тем более что и команды не подвели. «Спартак» исправился за невнятный футбол против «Сочи» и показал кружева, которых все от него так ждут.

Хозяева, будучи ограниченными в ресурсах, снова сумели создать организованную структуру, которая эффективно приносит результат. Коса нашла на камень. И все бы ничего, но снова не обошлось без скандала: пенальти в ворота «Ростова» показался спорным — тем более что и в ворота «Спартака» одиннадцатиметровые напрашивались.

«Ростов» — «Спартак» — 2:2

Голы: Байрамян, 23 (1:0); Луис Адриано, 25 (пенальти, 1:1); Джикия, 66 (1:2); Зуев, 90 (2:2)

Поступь лидера

В первом туре «Урал» вырвал три очка с «Уфой», которая, к слову, смотрелась достойно. Второй матч для екатеринбуржцев также выдался крайне непростым — в гости приехал «Ахмат», который в первом туре переиграл одного из лидеров чемпионата, «Краснодар». Мало кто ожидал, что «Урал» с таким крупным счетом сумеет обыграть команду, которая в этом сезоне будет претендовать на путевку в Лигу Европы.

Моменты у команды из Грозного были — и по количеству, и по качеству в первом тайме было равенство. Однако один из своих шансов «Урал» реализовал и ушел в раздевалку с минимальным перевесом в счете. А после перерыва екатеринбуржцы овладели инициативой и довели счет до крупного, благодаря чему подопечные Дмитрия Парфенова возглавили таблицу РПЛ.

«Урал» — «Ахмат» — 3:0

Голы: Ильин, 45; Эль-Кабир, 58; Бавин, 78

Противоядие от иронии

«Локомотив» после ироничной драмы с «Рубином» был настроен исправить ситуацию. Известно, что наставник «железнодорожников» Юрий Семин отлично работает в самых непростых условиях, а потому больших сомнений в отношении результата не возникало.

Хотя по счету может сложиться впечатление, что «Тамбов» был близок к ничейному результату, а «Локомотив» контролировал игру, лишь в начале встречи допустив результативную ошибку и найдя противоядие тактической схеме Александра Григоряна к середине первого тайма.

«Локомотив» — «Тамбов» — 2:1

Голы: Костюков, 6 (0:1); Эдер, 31 (1:1); Игнатьев, 33 (2:1)

Футбол вместо концерта

«Динамо» второй сезон подряд не выглядит реальным кандидатом на зону еврокубков — хотя оба сезона руководством данная цель озвучена. Конечно, можно справедливо заметить, что прошло лишь два тура, а бело-голубые по-прежнему занимаются поиском усиления состава. Особенно это касается линии нападения, где против «Рубина» в старте вышел 20-летний Вячеслав Грулев, в прошлом сезоне изредка выходивший на замену, причем на позиции фланговых полузащитников.

Несмотря на это, удаление одного из системообразующих игроков казанцев, Евгения Башкирова, за вторую желтую карточку должно было стать серьезным подспорьем для «Динамо». Вышло иначе: в меньшинстве подопечные Романа Шаронова, который месяц назад впервые возглавил взрослую профессиональную команду, одержали победу в концовке встречи.

42-летний специалист после матча показал, почему именно ему было доверено стать преемником Курбана Бердыева на мостике «Рубина». Его речь перед игроками вдохновит любого, кто хоть однажды играл в футбол с горящими глазами.

«Динамо» — «Рубин» — 0:1

Гол: Микелтадзе, 90

Удаление: Башкиров, 36 («Рубин»)

Как дебютанту собрать 35 тысяч на трибунах

После матча со «Спартаком» в Москве «Сочи» принимал «Зенит». На этом, кстати, приключения новичка РПЛ не заканчиваются: в следующем туре — «Краснодар». Петербургский клуб вызвал небывалый ажиотаж, «Фишт» собрал 35 тысяч зрителей. Болельщиков сине-бело-голубых было слышно намного лучше — очевидно, и среди местной публики петербуржцы пользовались немалой симпатией.

Сама игра несколько разочаровала. «Сочи» великолепно провел матч со «Спартаком», лишь из-за судейских ошибок не набрав очков. В матче с «Зенитом» подопечные Александра Точилина не показали того уровня организации. Ничего страшного, ведь команда собиралась в короткий срок, всего за пару недель до старта турнира. В таких условиях то, что «Сочи» играет в приличный футбол на фоне лидеров чемпионата России, — серьезная заявка.

Но против «Зенита» сочинцам не хватило строгости, что и повлекло ошибки, из-за которых команда пропустила. Петербуржцы, к слову, не дали сопернику ни малейших поводов проверить готовность Андрея Лунева, который последние полгода не отличается стабильностью.

«Сочи» — «Зенит» — 0:2

Голы: Азмун, 30 (пенальти); Оздоев, 88