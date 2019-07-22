Эксперт назвал задержание россиян в Ливии политическим шантажом

Задержание россиян в Ливии — это политическое давление и шантаж по отношению к России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Задержание россиян

В понедельник, 22 июля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на тему «Политический терроризм Триполи: взгляд из России».

В мае 2019 года двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали на территории Ливии. Российские специалисты занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Заметим, что российские социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Как отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич в ходе пресс-конференции, Ливия под давлением России и международного сообщества должна «немедленно начать процесс освобождения россиян из плена».

«Без всяких условий, без этого шантажа [власти Ливии] должны начать освобождать россиян. Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда», — заявил Малькевич.

Кроме того, он рассказал, что задержание сотрудников ФЗНЦ в Ливии — это политический заказ. Малькевич заметил, что стали известны отдельные результаты деятельности социологов в Ливии. Например, рейтинги, которые могли бы выставить Триполи в неприятном свете.

«Возможно, официальная власть в Триполи испугалась того, что это будет предано огласке. То есть, [предполагается, что] они с низким рейтингом могут что-то из себя представлять», — добавил Малькевич.

Политический шантаж

Как отметил Сергей Простаков, в Ливии после агрессии стран Запада разгорелся непрекращающийся конфликт. Сейчас наряду с многочисленными террористическими группами основными силами стали Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее столицу, Триполи.

«Их противостояние отражает региональное напряжение между Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом с одной стороны, и Турцией и Катаром с другой. Анкара и Доха поддерживают Триполи, все большую роль в местной гражданской войне играют иностранные советники и даже военные формирования, не говоря о боевиках террористических групп», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому неудивительно, что, например, части ЛНА задержали шесть турецких граждан, воевавших на стороне ПНС, заметил эксперт. Этот инцидент вызвал чрезвычайно острую реакцию Анкары: Турция даже заявила, что готова решить эту проблему военным путем. Хафтар в ответ объявил о всеобщей мобилизации, однако пока конфликт в острую фазу не перешел.

«А задержание россиян, которое было осуществлено в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС и антироссийской провокацией. Несмотря на то, что наиболее сильную поддержку основному противнику Триполи Хафтару оказывают соседний Египет, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и даже Израиль, западная пропаганда его имя связала прежде всего с Россией. Следует также учитывать, что никакой военной угрозы для Триполи задержанные россияне не представляли. Поэтому действия против них — это политический акт, который направлен на разжигание очередной информационной кампании против России», — заключил Сергей Простаков.

Ранее глава Фонда сообщил, что переговоры об освобождении российских граждан в Ливии не предавали огласке ради их безопасности. Фонд поддерживает постоянный диалог с российским министерством иностранных дел.