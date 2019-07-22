Москвичи обратились в полицию, чтобы выгнать штаб Навального из своего подвала

Москва, 22 июля. Москвичи, проживающие в доме на Рождественском бульваре, попросили полицию проверить, законно ли блогер Алексей Навальный арендовал подвал в их доме, сообщили СМИ.

По данным телеканала RT, жильцы написали заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора, согласно которому в подвале дома на Рождественском бульваре разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму.

По мнению проживающих в доме москвичей, аренда была оформлена по личной инициативе мужа члена президентского Совета по правам человека Екатерины Шульман, председателя ТСЖ Михаила Шульмана.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», — приводит телеканал слова одной из жительниц.

Ранее Мосгоризбирком, а затем окружная избирательная комиссия отказались регистрировать в качестве кандидата в депутаты юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, а также ряд других претендентов. Такое решение было принято в связи со значительным количеством недействительных подписей в подписных листах претендентов на депутатское кресло в МГД. Согласно закону, доля брака не должна превышать десяти процентов.