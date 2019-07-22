Шпаргалку музыкантов Metallica с текстом «Группы крови» опубликовали в Сети

Москва, 22 июля. Концертное агентство Sav Entertainment показало «шпаргалку», по которой музыканты американской группы Metallica выучили композицию рок-певца Виктора Цоя «Группа крови».

На бумажке написан латиницей русский текст, который разбит на слоги.

Все по-разному отнесли к исполнению хита Цоя американскими артистами. Так, например, отец Виктора — Роберт Цой — в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что вовсе не знает о существовании такого коллектива. По его словам, о такой группе он слышит первый раз в жизни.

Напомним, в воскресенье вечером метал-группа Metallica исполнила известную композицию на концерте в «Лужниках» в рамках WorldWired Tour. Огромное количество видеороликов опубликовали в Сети присутствующие на концерте зрители.

Российские поклонники с восторгом отреагировали на эту новость в Сети и искренне поблагодарили музыкантов за такой перформанс.

«Я думал, что зал взорвется от восторга», — написал пользователь Alex Run.

«Группа крови» вошла в одноименный альбом, который рок-коллектив «Кино» презентовал более 30 лет назад. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.