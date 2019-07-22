Комитет Госдумы поддержал повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал повышение НДС на пальмовое масло до 20%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующая поправка была внесена к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.

«Сегодня масло растительное находится в 10%-ной ставке (НДС. — Прим. ФАН). Предлагается дополнить действующую норму о растительном масле словами «за исключением масла пальмового», — рассказал о поправке глава комитета Андрей Макаров.

Кроме того, комитет проголосовал за то, чтобы в постановлении Госдумы при принятии законопроекта в третьем чтении рекомендовать правительству направить дополнительные доходы бюджета на поддержку производства молока.

Помимо этого, была поддержана поправка, которой предлагается уточнить, что льготный НДС распространяется не на все фрукты и ягоды, включая виноград, а только на произведенные на территории России.

Свое замечание относительно поправки высказал замминистра финансов РФ Илья Трунин.