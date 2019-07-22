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Экономика

Комитет Госдумы поддержал повышение НДС на пальмовое масло

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Комитет ГД поддержал повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал повышение НДС на пальмовое масло до 20%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующая поправка была внесена к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%. 

«Сегодня масло растительное находится в 10%-ной ставке (НДС. — Прим. ФАН). Предлагается дополнить действующую норму о растительном масле словами «за исключением масла пальмового», — рассказал о поправке глава комитета Андрей Макаров.

Кроме того, комитет проголосовал за то, чтобы в постановлении Госдумы при принятии законопроекта в третьем чтении рекомендовать правительству направить дополнительные доходы бюджета на поддержку производства молока. 

Помимо этого, была поддержана поправка, которой предлагается уточнить, что льготный НДС распространяется не на все фрукты и ягоды, включая виноград, а только на произведенные на территории России. 

Комитет ГД поддержал повышение НДС на пальмовое масло

Свое замечание относительно поправки высказал замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Я обращаю внимание на противотечение нормам договора ЕврАзЭС и генерального соглашения по тарифу торговли.

В случае принятия закона поправка с высокой степенью вероятности будет рассмотрена в органе разрешения споров. Решение, скорее всего будет не в пользу ее поддержки», — заявил Трунин.

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