Опубликованы новые документы, подтверждающие мошенничество Галяминой с подписями

Москва, 22 июля. «Двойники» с разными почерками обнаружились в подписных листах муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлии Галяминой, которую сняли с выборов в Мосгордуму. Доказательства опубликовал член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Эксперт, который ранее уличил независимых кандидатов в столичный парламент, среди которых были и сторонники скандально известного блогера Алексея Навального, в рисовании подписей, представил новые доказательства их обмана.

Так, юрист опубликовал видео, на кадрах которого сотрудники штаба Галяминой удивленно обсуждали тот факт, что в разных книгах встречаются «двойники» — люди с одним и тем же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком.

«А почему у нас в базе этого нет?» — недоумевает сотрудник штаба.

Как отметил Ремесло, таких «двойников» у Галяминой было достаточно много. Юрист подчеркнул, что в подписях, повторяющихся в листах несколько раз, ничего страшного нет, так как гражданин мог расписаться у одного сборщика подписей в начале кампании, а затем у другого — в ее конце. Либо речь идет об ошибке.

Однако в документах уже экс-кандидата Галяминой, как указал Ремесло, такие подписи выполнены разным почерком. Напрашивается вывод, что здесь имеют место быть фальсификация и «рисовка» подписей — сборщики брали информацию из одного источника, например, из базы, и вносили ее в листы дважды.

В качестве наглядных доказательств юрист показал снимки подписных листов, на которых невооруженным взглядом видно, что в графах напротив нескольких одинаковых ФИО стоят подписи, разительно отличающиеся друг от друга. И таких «двойников» у экс-кандидата обнаружено несколько.

«Такие явления бросают серьезную тень на весь процесс сбора подписей у Галяминой», — заключил эксперт.

Напомним, в начале осени, 8 сентября, жители Москвы выберут себе новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли: Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Например, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». В итоге специалисты МВД и Избиркома заблокировали свыше 10% (порог допустимого брака) «автографов» избирателей, среди которых были и «мертвые души». Навальнисты и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что готова встретиться со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы в связи с недействительными подписями.