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Спорт

«Спартак» продаст Ханни за 7 млн евро

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«Спартак» продаст Ханни за 7 млн евро

Москва, 22 июля. По информации Федерального агентства новостей, столичный «Спартак» согласовал с катарским «Аль-Гарафа» трансфер полузащитника Софьяна Ханни.

По словам источника, московский клуб получит за 28-летнего алжирца 7 млн евро. Сообщается, что футболист уже покинул расположение красно-белых и находится в Дохе, где должен пройти медосмотр перед трансфером и подписать контракт.

На Ханни также претендовали клубы из Турции, однако они были готовы лишь арендовать футболиста, а «Спартак» настаивал на полноценном переходе.

Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе 2018 года за 8 млн евро. На его счету 36 матчей за красно-белых, 6 забитых мячей и 8 результативных передач. В субботнем матче «Спартака» против «Ростова», завершившемся со счетом 2:2, футболист не был включен в состав, поскольку российский клуб был на финальной стадии переговоров с катарцами.

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