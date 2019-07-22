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Малькевич потребовал от властей Ливии освободить задержанных граждан РФ

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Малькевич потребовал от властей Ливии освободить граждан РФ

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал официальный Триполи освободить российских граждан, задержанных властями страны. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Задержание в Ливии двух граждан РФ: причины, обвинения и работа по освобождению», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе мероприятия он рассказал о двух задержанных в столице Ливии Триполи гражданах РФ. Россияне занимались в Ливии социологическими исследованиями.

«В Ливии беззаконно задержаны двое граждан России. В Ливии вообще в тюрьмах находятся более 200 иностранцев, в том числе уже три года в ливийской тюрьме находятся двое российских моряков», — рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей.

При этом бандиты, захватившие российских граждан, выдвигали Фонду защиты национальных ценностей политические требования. По мнению Александра Малькевича, это недопустимо.

«Все, что происходило, я могу назвать не иначе как политическим шантажом, — возмущается Малькевич. — Были выдвинуты невыполнимые условия.

От нас — от некоммерческой организации — требовали, чтобы российский МИД пересмотрел свою позицию по Ливии».

Однако как только ливийцам был дан ответ о неприемлемости данных требований, в Ливию из Туниса приехали сотрудники ЦРУ и провели допрос российских граждан, добавил Малькевич.

Малькевич потребовал от властей Ливии освободить граждан РФ

После этого в западных СМИ появился слив, что якобы были задержаны русские, схваченные за попытку вмешательства в выборы в Ливии. Таким образом, глава Фонда защиты национальных ценностей полагает, что к происходящему напрямую имеют отношение западные спецслужбы.

Также Малькевич рассказал, почему публичное мероприятие по поводу задержания российских граждан было проведено только сейчас.

«Был [установлен] режим информационной тишины, так как велись закрытые переговоры», — пояснил Малькевич. 

В заключение глава Фонда защиты национальных ценностей потребовал от властей Ливии освободить всех российских граждан.

«Ливия должна немедленно начать процесс освобождения россиян из плена. Четыре человека с паспортами РФ томятся в ливийских застенках. Они должны освободить их безо всяких условий. Это наше главное требование», — сказал Малькевич.

По словам общественника, у представителей Ливии нет другого выхода. 

«За нами правда», — подчеркнул глава Фонда защиты национальных ценностей.

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