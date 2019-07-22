Малькевич потребовал от властей Ливии освободить задержанных граждан РФ

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал официальный Триполи освободить российских граждан, задержанных властями страны. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Задержание в Ливии двух граждан РФ: причины, обвинения и работа по освобождению», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе мероприятия он рассказал о двух задержанных в столице Ливии Триполи гражданах РФ. Россияне занимались в Ливии социологическими исследованиями.

«В Ливии беззаконно задержаны двое граждан России. В Ливии вообще в тюрьмах находятся более 200 иностранцев, в том числе уже три года в ливийской тюрьме находятся двое российских моряков», — рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей.

При этом бандиты, захватившие российских граждан, выдвигали Фонду защиты национальных ценностей политические требования. По мнению Александра Малькевича, это недопустимо.

«Все, что происходило, я могу назвать не иначе как политическим шантажом, — возмущается Малькевич. — Были выдвинуты невыполнимые условия. От нас — от некоммерческой организации — требовали, чтобы российский МИД пересмотрел свою позицию по Ливии».

Однако как только ливийцам был дан ответ о неприемлемости данных требований, в Ливию из Туниса приехали сотрудники ЦРУ и провели допрос российских граждан, добавил Малькевич.

После этого в западных СМИ появился слив, что якобы были задержаны русские, схваченные за попытку вмешательства в выборы в Ливии. Таким образом, глава Фонда защиты национальных ценностей полагает, что к происходящему напрямую имеют отношение западные спецслужбы.

Также Малькевич рассказал, почему публичное мероприятие по поводу задержания российских граждан было проведено только сейчас.

«Был [установлен] режим информационной тишины, так как велись закрытые переговоры», — пояснил Малькевич.

В заключение глава Фонда защиты национальных ценностей потребовал от властей Ливии освободить всех российских граждан.

«Ливия должна немедленно начать процесс освобождения россиян из плена. Четыре человека с паспортами РФ томятся в ливийских застенках. Они должны освободить их безо всяких условий. Это наше главное требование», — сказал Малькевич.

По словам общественника, у представителей Ливии нет другого выхода.