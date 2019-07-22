Эксперт оценил идею Зеленского об объединении трех министерств в одно

Министерство культуры, министерство информационной политики и министерство молодежи и спорта Украины объединятся в единое структурное ведомство. Эта идея была одобрена президентом страны Владимиром Зеленским.

Зеленский сообщил, что структура появится в ближайшее время, когда будет сформировано новое правительство.

«У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса», — добавил глава государства.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, пока все действия Владимира Зеленского и его молодой команды не имеют отношения к тому, как Украина будет развиваться и выходить из кризиса.

«Замена людей в структурах власти, замена определенных структур, даже если это объединения министерств, все это чушь и забивание голов украинским гражданам, и это не решает никаким образом глобальных проблем. Это прямо как в анекдоте: куры дохли, а предлагали курятник зелеными ленточками обнести. Это бред. Когда они начнут действительно заниматься делом, а не министерства объединять? Хорошо, допустим, объединят они министерство культуры с министерством спорта. И на что это повлияет? Это министерство, которое не влияет на решение глобальных задач», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Зеленский продолжает линию политики экс-президента Украины Петра Порошенко, заявляет эксперт.

«Зеленский не занимается теми делами, которые могут повысить уровень жизни населения, дать рабочие места, вернуть работающих людей из-за рубежа на Украину, прекратить утечку мозгов. Этим он абсолютно не занимается», — прокомментировал Дудчак.

Ранее сообщалось, что в планах у команды Зеленского ликвидация министерства информполитики, а также объединение нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с государственным комитетом телевидения и радиовещания.