Актер фильма «Спортлото-82» умер в возрасте 59 лет

Москва, 22 июля. Российский актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в комедии режиссера Леонида Гайдая «Спортлото-82», умер в возрасте 59 лет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

«Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит», — сообщил он.

О дате и месте похорон в настоящее время ничего не сообщается.

Советская комедия «Спортлото-82» вышла на экраны в 1982 году. Кмит исполнил в ленте роль Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после съемок артист получил серьезную травму позвоночника. Позднее он принял участие в съемках фильма «Ка-ка-ду» и телесериала «Поворот ключа».

Напомним, 17 июля сообщалось, что актер и режиссер Юрий Прохоров скончался в возрасте 79 лет. Прохоров сыграл в нескольких десятках картин.