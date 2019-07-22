Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

Золотой запас России пополнился в прошедшем июне еще на 18,67 тонн благородного металла и достиг отметки в 2208,35 тонн, или 71 млн тройских унций, что при текущей цене 1425 долларов за унцию эквивалентно 101,175 млрд долл. Об этом сообщает ЦБР.

В официальном рейтинге «золотых» государств мира Россия прочно занимает пятую строчку и стремительно сокращает разрыв с Италией (2451,8 тонн) и Францией (2436 тонн), которых, если тенденция сохранится, должна обойти уже в течение ближайших двух-трех лет.

Всего за январь-июнь 2019 года Банк России закупил 96,42 тонны монетарного золота, в 2018 году — 273,2 тонны, в 2017 году — 223,9 тонны, в 2016 году — 199,1 тонн, в 2015 году — 208,2 тонн, в 2014 году — 171 тонну, в 2013 году — 78 тонн, в 2012 году — 74,2 тонны.

То есть с момента возвращения Владимира Путина в Кремль золотой запас России увеличился на 1325,15 тонн, или ровно в 2,5 раза, а с момента начала антироссийских санкций — на 1103,35 тонн, или в 2 раза. Если же считать с 2000 года, когда на балансе ЦБ РФ числилось всего 384,4 тонны золота, то эта цифра увеличилась почти в 5,75 раз.

Параллельно с 2010 года российские вложения в американские «трежерис» уменьшились со 176 до 12 млрд долл., или почти в 15 раз.

Иными словами, налицо весьма последовательная, длящаяся непрерывно в течение вот уже двадцати лет, а потому, можно сказать, стратегическая тенденция политики действующего президента России. Большим, нежели сегодня, золотым запасом наша страна располагала только в периоды 1938—1943 и 1951—1960 гг.

Интересно, что наибольшую ненависть и одновременно наибольшее уважение у Запада вызывают те отечественные лидеры, которые казенное золото не расточали, а собирали, то есть Сталин и Путин. Вот такое можно отметить случайное совпадение. Или, наоборот, жесткую закономерность. А это, в свою очередь, заставляет задуматься о соответствующих причинно-следственных связях. В чем тут может быть дело?

Оставим в стороне конспирологию по поводу инопланетян-рептилоидов-«драконов», скрыто управляющих человечеством и не могущих жить без 79-го элемента таблицы Менделеева. Оставим в стороне физиократов, считающих только золото (или золото и серебро) «настоящими деньгами», «деньгами конечной инстанции» в силу совокупности его физических, геохимических и прочих качеств, которые делают драгоценный металл, в отличие от нынешних фиатных и фидуциарных денег, не подверженным произвольной инфляции.

Нынешняя «золотая лихорадка» во многом вызвана мартовским решением глобального банковского сообщества о принятии стандарте Basel III (именно так, в немецком правописании!), подтвержденным Банком международных расчетов в Цюрихе. Согласно этому стандарту, с 2022 года золоту возвращается статус первоклассного банковского актива, которого он был лишен с 1976 года в пользу доллара и других валют из «корзины МВФ». По сути, это один из двух нокаутирующих ударов по американской валюте, наряду со включением в 2016 году в «корзину МВФ» китайского юаня с долей 10,92%.

В данной связи интересно, что последнее по времени повышение учетной ставки Федеральной резервной системы произошло 19 декабря 2018 года — до уровня 2,25—2,5% годовых. Перед этим, начиная с 16 декабря 2015 года, ФРС США повышала свою учетную ставку 7 раз: 1 раз — в 2016 году, 3 раза — в 2017 году и еще 3 раза — в 2018 году.

Теперь же, на заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва, которое должно состояться 31 июля, ожидается первое за три с половиной года снижение учетной ставки, скорее всего до уровня 2—2,25% годовых, что приведет к ослаблению доллара относительно других валют, включая теперь и золото, а соответственно, — к росту долларовых цен на остальные товары.

Более того, курс на снижение учетной ставки и ослабление доллара, скорее всего, будет продолжаться вплоть до конца 2020 года, что явно поспособствует переизбранию в США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Вопрос заключается в том, знал ли президент России Владимир Путин заранее обо всех этих трендах в мире глобальных финансов и, если знал, то насколько давно? Или же он изначально действовал интуитивно, создавая себе дополнительный «золотой коридор свободы» от долларовой удавки?

Пусть над этим вопросом ломают свои мудрые — и не очень — головы наши западные «партнеры». Нам же достаточно того факта, что, если представить современную мировую политическую систему в виде известной детской считалочки «На златом крыльце сидели…», то Россия в ней окажется куда ближе к месту «царя», чем к месту «сапожника».

И это хорошо. А в сочетании с доминирующими военными возможностями российских Вооруженных сил — хорошо даже не в квадрате, а в кубе. И чем быстрее это смогут почувствовать и осознать все граждане Российской Федерации, тем лучше. И, похоже, ждать осталось уже недолго.