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Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

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Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

Золотой запас России пополнился в прошедшем июне еще на 18,67 тонн благородного металла и достиг отметки в 2208,35 тонн, или 71 млн тройских унций, что при текущей цене 1425 долларов за унцию эквивалентно 101,175 млрд долл. Об этом сообщает ЦБР.

В официальном рейтинге «золотых» государств мира Россия прочно занимает пятую строчку и стремительно сокращает разрыв с Италией (2451,8 тонн) и Францией (2436 тонн), которых, если тенденция сохранится, должна обойти уже в течение ближайших двух-трех лет. 

Всего за январь-июнь 2019 года Банк России закупил 96,42 тонны монетарного золота, в 2018 году — 273,2 тонны, в 2017 году — 223,9 тонны, в 2016 году — 199,1 тонн, в 2015 году — 208,2 тонн, в 2014 году — 171 тонну, в 2013 году — 78 тонн, в 2012 году — 74,2 тонны.

То есть с момента возвращения Владимира Путина в Кремль золотой запас России увеличился на 1325,15 тонн, или ровно в 2,5 раза, а с момента начала антироссийских санкций — на 1103,35 тонн, или в 2 раза. Если же считать с 2000 года, когда на балансе ЦБ РФ числилось всего 384,4 тонны золота, то эта цифра увеличилась почти в 5,75 раз. 

Параллельно с 2010 года российские вложения в американские «трежерис» уменьшились со 176 до 12 млрд долл., или почти в 15 раз.

Иными словами, налицо весьма последовательная, длящаяся непрерывно в течение вот уже двадцати лет, а потому, можно сказать, стратегическая тенденция политики действующего президента России. Большим, нежели сегодня, золотым запасом наша страна располагала только в периоды 1938—1943 и 1951—1960 гг. 

Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

Интересно, что наибольшую ненависть и одновременно наибольшее уважение у Запада вызывают те отечественные лидеры, которые казенное золото не расточали, а собирали, то есть Сталин и Путин. Вот такое можно отметить случайное совпадение. Или, наоборот, жесткую закономерность. А это, в свою очередь, заставляет задуматься о соответствующих причинно-следственных связях. В чем тут может быть дело?

Оставим в стороне конспирологию по поводу инопланетян-рептилоидов-«драконов», скрыто управляющих человечеством и не могущих жить без 79-го элемента таблицы Менделеева. Оставим в стороне физиократов, считающих только золото (или золото и серебро) «настоящими деньгами», «деньгами конечной инстанции» в силу совокупности его физических, геохимических и прочих качеств, которые делают драгоценный металл, в отличие от нынешних фиатных и фидуциарных денег, не подверженным произвольной инфляции.

Нынешняя «золотая лихорадка» во многом вызвана мартовским решением глобального банковского сообщества о принятии стандарте Basel III (именно так, в немецком правописании!), подтвержденным Банком международных расчетов в Цюрихе. Согласно этому стандарту, с 2022 года золоту возвращается статус первоклассного банковского актива, которого он был лишен с 1976 года в пользу доллара и других валют из «корзины МВФ». По сути, это один из двух нокаутирующих ударов по американской валюте, наряду со включением в 2016 году в «корзину МВФ» китайского юаня с долей 10,92%.

Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

В данной связи интересно, что последнее по времени повышение учетной ставки Федеральной резервной системы произошло 19 декабря 2018 года — до уровня 2,25—2,5% годовых. Перед этим, начиная с 16 декабря 2015 года, ФРС США повышала свою учетную ставку 7 раз: 1 раз — в 2016 году, 3 раза — в 2017 году и еще 3 раза — в 2018 году. 

Теперь же, на заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва, которое должно состояться 31 июля, ожидается первое за три с половиной года снижение учетной ставки, скорее всего до уровня 2—2,25% годовых, что приведет к ослаблению доллара относительно других валют, включая теперь и золото, а соответственно, — к росту долларовых цен на остальные товары. 

Более того, курс на снижение учетной ставки и ослабление доллара, скорее всего, будет продолжаться вплоть до конца 2020 года, что явно поспособствует переизбранию в США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Вопрос заключается в том, знал ли президент России Владимир Путин заранее обо всех этих трендах в мире глобальных финансов и, если знал, то насколько давно? Или же он изначально действовал интуитивно, создавая себе дополнительный «золотой коридор свободы» от долларовой удавки? 

Путин сбросил с России долларовую удавку благодаря рекордному запасу золота

Пусть над этим вопросом ломают свои мудрые — и не очень — головы наши западные «партнеры». Нам же достаточно того факта, что, если представить современную мировую политическую систему в виде известной детской считалочки «На златом крыльце сидели…», то Россия в ней окажется куда ближе к месту «царя», чем к месту «сапожника». 

И это хорошо. А в сочетании с доминирующими военными возможностями российских Вооруженных сил — хорошо даже не в квадрате, а в кубе. И чем быстрее это смогут почувствовать и осознать все граждане Российской Федерации, тем лучше. И, похоже, ждать осталось уже недолго.

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