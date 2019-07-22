Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

Федеральное агентство новостей рассказывает об А-135 или «Амур» — советской и российской системе противоракетной обороны столицы РФ Москвы.
Разработка системы ПРО Москвы А-135 «Амур» началась в 1971 году. В 1976 году появился первый полигонный образец, а первые пуски совершены в 1979 году. В 1980 году созданы объекты системы ПРО, в декабре 1989-го и декабре 1990 года прошли государственные испытания системы. На вооружение она была принята 17 февраля 1995 года.
Система ПРО А-135 «Амур» предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по Москве и центральному промышленному району, согласно договору об ограничении систем ПРО между СССР и США (США вышли из договора).
Военно-техническая концепция А-135 после первого эшелона обнаружения целей тепловизионной системой «Око» предусматривала:
- поражение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника, летящих со скоростью 6 — 7 км/с противоракетами с ядерными боезарядами;
- использование двух эшелонов перехвата целей: противоракетами дальнего действия на больших высотах вне атмосферы и противоракетами меньшей дальности в атмосфере;
- селекцию (различение) тяжелых боеголовок МБР от легких ложных (маскирующих) целей при помощи стрельбовых радиолокаторов.
Система оснащена противоракетами 53Т6 (ПРС-1). Это противоракеты ближнего перехвата. Их испытательный пуск был успешно проведен 21 июня 2016 года в 7 часов 00 минут.
Характеристики противоракеты:
- Длина: 10 м
- Диаметр: 1 м
- Масса: 10 т
- Тип боевой части: ядерная
- Мощность боевой части: 10 кт
- Дальность стрельбы, максимальная: 80-100 км
- Дальность стрельбы, минимальная: 20,8 км
- Высота зоны поражения, максимальная: 100 км
- Высота зоны поражения, минимальная: до 5 км
- Скорость ракеты: 5,5 км/с
- Время полёта: не более 12 секунд
- Время разгона до максимальной скорости: 3—4 секунды
- Время выхода из пусковой установки с момента запуска: 0,2—0,4 секунды
- Угол отклонения ракеты после старта: до 70 градусов
- Тип пусковой установки: шахтная
Также система ПРО Москвы А-135 «Амур» оснащена ПРС-1M. Ее испытательный пуск проведен в начале 2018 года на полигоне Сары-Шаган.
В состав системы А-135 входят:
- РЛС 5Н20 «Дон-2Н» (пгт Софрино под Москвой).
- противоракеты дальнего перехвата 51Т6 «Азов», не стоят на вооружении на 2016 год. Противоракеты 51Т6 были расположены на двух стрельбовых комплексах (Наро-Фоминск, 8 ПУ), Жуклино (Александровский район, 8 ПУ).
- 68 противоракет ближнего перехвата 53Т6, по состоянию на январь 2016 год, расположенные на пяти стрельбовых комплексах (Развилка, 16 ПУ; Сходня, 16 ПУ; Королёв, 12 ПУ; Внуково, 12 ПУ; Софрино, 12 ПУ).
- Командно-вычислительный пункт 5К80 с вычислительной системой «Эльбрус» (г. Пушкино, Московская обл.) и «Заря» (г. Балашиха, Московская область).