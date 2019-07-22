Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

Федеральное агентство новостей рассказывает об А-135 или «Амур» — советской и российской системе противоракетной обороны столицы РФ Москвы.

Разработка системы ПРО Москвы А-135 «Амур» началась в 1971 году. В 1976 году появился первый полигонный образец, а первые пуски совершены в 1979 году. В 1980 году созданы объекты системы ПРО, в декабре 1989-го и декабре 1990 года прошли государственные испытания системы. На вооружение она была принята 17 февраля 1995 года.

Система ПРО А-135 «Амур» предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по Москве и центральному промышленному району, согласно договору об ограничении систем ПРО между СССР и США (США вышли из договора).

Военно-техническая концепция А-135 после первого эшелона обнаружения целей тепловизионной системой «Око» предусматривала:

поражение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника, летящих со скоростью 6 — 7 км/с противоракетами с ядерными боезарядами;

использование двух эшелонов перехвата целей: противоракетами дальнего действия на больших высотах вне атмосферы и противоракетами меньшей дальности в атмосфере;

селекцию (различение) тяжелых боеголовок МБР от легких ложных (маскирующих) целей при помощи стрельбовых радиолокаторов.

Система оснащена противоракетами 53Т6 (ПРС-1). Это противоракеты ближнего перехвата. Их испытательный пуск был успешно проведен 21 июня 2016 года в 7 часов 00 минут.

Характеристики противоракеты:

Длина: 10 м

Диаметр: 1 м

Масса: 10 т

Тип боевой части: ядерная

Мощность боевой части: 10 кт

Дальность стрельбы, максимальная: 80-100 км

Дальность стрельбы, минимальная: 20,8 км

Высота зоны поражения, максимальная: 100 км

Высота зоны поражения, минимальная: до 5 км

Скорость ракеты: 5,5 км/с

Время полёта: не более 12 секунд

Время разгона до максимальной скорости: 3—4 секунды

Время выхода из пусковой установки с момента запуска: 0,2—0,4 секунды

Угол отклонения ракеты после старта: до 70 градусов

Тип пусковой установки: шахтная

Также система ПРО Москвы А-135 «Амур» оснащена ПРС-1M. Ее испытательный пуск проведен в начале 2018 года на полигоне Сары-Шаган.

В состав системы А-135 входят: