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Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

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Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

Федеральное агентство новостей рассказывает об А-135 или «Амур» — советской и российской системе противоракетной обороны столицы РФ Москвы.

Разработка системы ПРО Москвы А-135 «Амур» началась в 1971 году. В 1976 году появился первый полигонный образец, а первые пуски совершены в 1979 году. В 1980 году созданы объекты системы ПРО, в декабре 1989-го и декабре 1990 года прошли государственные испытания системы. На вооружение она была принята 17 февраля 1995 года.

Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

Система ПРО А-135 «Амур» предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по Москве и центральному промышленному району, согласно договору об ограничении систем ПРО между СССР и США (США вышли из договора).

Военно-техническая концепция А-135 после первого эшелона обнаружения целей тепловизионной системой «Око» предусматривала:

  • поражение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника, летящих со скоростью 6 — 7 км/с противоракетами с ядерными боезарядами;
  • использование двух эшелонов перехвата целей: противоракетами дальнего действия на больших высотах вне атмосферы и противоракетами меньшей дальности в атмосфере;
  • селекцию (различение) тяжелых боеголовок МБР от легких ложных (маскирующих) целей при помощи стрельбовых радиолокаторов.

Система оснащена противоракетами 53Т6 (ПРС-1). Это противоракеты ближнего перехвата. Их испытательный пуск был успешно проведен 21 июня 2016 года в 7 часов 00 минут.

Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

Характеристики противоракеты:

  • Длина: 10 м
  • Диаметр: 1 м
  • Масса: 10 т
  • Тип боевой части: ядерная
  • Мощность боевой части: 10 кт
  • Дальность стрельбы, максимальная: 80-100 км
  • Дальность стрельбы, минимальная: 20,8 км
  • Высота зоны поражения, максимальная: 100 км 
  • Высота зоны поражения, минимальная: до 5 км
  • Скорость ракеты: 5,5 км/с
  • Время полёта: не более 12 секунд
  • Время разгона до максимальной скорости: 3—4 секунды
  • Время выхода из пусковой установки с момента запуска: 0,2—0,4 секунды
  • Угол отклонения ракеты после старта: до 70 градусов
  • Тип пусковой установки: шахтная

Также система ПРО Москвы А-135 «Амур» оснащена ПРС-1M. Ее испытательный пуск проведен в начале 2018 года на полигоне Сары-Шаган.

Что представляет собой система ПРО Москвы А-135 «Амур»

В состав системы А-135 входят:

  • РЛС 5Н20 «Дон-2Н» (пгт Софрино под Москвой).
  • противоракеты дальнего перехвата 51Т6 «Азов», не стоят на вооружении на 2016 год. Противоракеты 51Т6 были расположены на двух стрельбовых комплексах (Наро-Фоминск, 8 ПУ), Жуклино (Александровский район, 8 ПУ).
  • 68 противоракет ближнего перехвата 53Т6, по состоянию на январь 2016 год, расположенные на пяти стрельбовых комплексах (Развилка, 16 ПУ; Сходня, 16 ПУ; Королёв, 12 ПУ; Внуково, 12 ПУ; Софрино, 12 ПУ).
  • Командно-вычислительный пункт 5К80 с вычислительной системой «Эльбрус» (г. Пушкино, Московская обл.) и «Заря» (г. Балашиха, Московская область).
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