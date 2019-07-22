Глава НАК назвал коррупционные схемы Навального доказательством двойных стандартов

Москва, 22 июля. Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов прокомментировал незаконное размещение Центра сбора подписей соратников Алексея Навального в подвале жилого дома.

Центр сбора подписей в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму размещался в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве без согласия жильцов дома. При этом подвал находится в их долевой собственности. Сдал в аренду подвал председатель ТСЖ Михаил Шульман – супруг политолога, доцента кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман. По факту случившегося ведется проверка.

Кабанов сообщил, что если факт сдачи помещения жилого дома без согласия жильцов будет доказан, то это является типичным злоупотреблением. Председатель НАК отметил, что так называемые «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением».

«Они объясняют это тем, что, мол, мы политическая оппозиция, нам никто не даст ничего сделать, а вот наши друзья, которые нас поддерживают, предоставят нам соответствующие поблажки. Двойные стандарты работают в этой системе очень четко», — заявил Кабанов RT.

Как рассказал экс-заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов, Шульман предоставил подвал Навальному «по дружбе», когда все другие арендодатели отказались пускать навальнистов. При этом у жильцов дома на Рождественском бульваре возникли вопросы к Шульману не только из-за штаба Навального, но и из-за многочисленных хостелов, салонов, кальянных и прочих заведений в старинном доме.