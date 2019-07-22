Москва, 22 июля. Молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу, рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Экспертом был назван лучший продукт для борьбы со стрессом. По ее словам, свежий горох содержит в себе витамины группы В и магний. Он богат растительным белком, что позволяет укрепить мышечную ткань и повысить иммунитет. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», диетолог для избавления от стресса рекомендовала летом есть больше свежей зелени и пряных трав, полезных благодаря витаминам С, А, Е, группы B, минералам, терпенам, гликозидам, флавоноидам и инулину. По ее словам, включение зелени в рацион позволит снизить количество соли, что позволит уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, стоит включить в рацион кабачки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, витамином С, кальцием, калием, марганцем и фосфором. В кабачках мало калорий и много клетчатки.

Ранее научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По словам исследователей, неправильно делать акцент на потере жира.

По словам специалистов, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.

«Де-факто более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету», — сказали диетологи.

Американские ученые отметили, что состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса, пишет «Царьград».

По их мнению, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до пятидесяти.

Исследователи убеждены, что мускулы «вытягивают глюкозу из крови», что способствует дальнейшей работе организма над похудением.

Ранее диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть.