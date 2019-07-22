Арабские племена востока Сирии устали от оккупации США и требуют вернуть власть Дамаску

Гуманитарная и политическая ситуация на северо-востоке Сирии остается очень непростой. После разрушительного противостояния с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) социально-экономическая инфраструктура в этих регионах оказалась развалена, торговые и гражданские отношения пришли в упадок.

Постоянные террористические атаки «спящих ячеек» ИГИЛ1, направленные против проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), уносят жизни и курдских боевиков, и мирных жителей, и даже американских военнослужащих. Так, дикий случай произошел в сирийской Ракке в начале мая — агенты запрещенной в России группировки смогли подсыпать отраву в пищу, которой питались курдские и американские военные, погибло более 60 человек.

Разруха привела к распространению эпидемических заболеваний. Так, среди населения Заевфратья распространяются серьезные кожные заболевания, способные привести к смертельному исходу. Это неудивительно — сотни трупов боевиков и мирных жителей были брошены курдскими силами на улицах освобожденных от ИГ1 городов. Трупы вышвыривали на улицах, чтобы служить жутким напоминанием о том, какая судьба ждет террористов «Исламского государства». Разлагающиеся тела стали добычей насекомых, переносящих инфекционные болезни. Отсутствие вакцин, квалифицированной медицинской помощи, проблемы с обеспечением гигиены привели к тому, что уровень смертности из-за заболеваний постоянно растет.

Американцы, с 2014 года незаконно действующие на территории Сирии, взяли фактически под свой контроль управление в провинциях Ракка и Хасака, а также на востоке Дейр-эз-Зора. Изначально на подконтрольной SDF территории пытались учредить «местные гражданские советы» - однако со временем контроль перешел к курдским «военным советам», и участие местных жителей в них не предусмотрено.

Очевидно, что управление на захваченных Соединенными Штатами территориями неэффективно. Вашингтон с помощью своих местных наемников и американских ЧВК занимается нелегальной разработкой нефтяных и газовых месторождений на востоке Сирии. В каких условиях живет местное население, Штаты не интересует — собственно, американские политики и офицеры даже не учитывают его существование. В регионе не восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры, не развивается сельское хозяйство, не устраняются последствия кровопролитных боев с террористами, а «спящие ячейки» ИГИЛ продолжают нападения, которые уносят в среднем по два человека в день.

Большую часть населения восточных провинций Сирии составляют члены арабских родоплеменных союзов, жители пустынной Джазиры. Они крайне недовольны сложившейся на востоке Сирии ситуацией — американцы и курды оттеснили их от контроля над нефтяными месторождениями, расположенными на родовых землях. В этих условиях арабские племена постепенно переходят от отдельных боевых вылазок к целенаправленной политической борьбе.

Такие арабские племена, как баггара и укейдат испытывают серьезные притеснения со стороны курдов и американцев. Лидеры арабских племен провели уже несколько заседаний своего конгресса, в ходе которых выступили за восстановление власти официального Дамаска на востоке Сирии. Арабы по горло сыты курдской властью и выступают в поддержку законного президента Сирии Башара Асада — за что регулярно становятся мишенями для репрессий со стороны SDF.

Основная мысль, которую выражают участники Конгресса арабских племен — только гражданам Сирии принадлежит право выбирать будущее своей страны. Никто другой не вправе решать за граждан Сирии, какой будет их страна.

На востоке Сирии уже складывается система оккупационного управления, нацеленная на нелегальную разработку и вывоз углеводородов, полагает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Однако арабские племена копят недовольство и могут не оставить камня на камне от проамериканских оккупантов, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Что происходит? Происходит конкретно создание оккупационной системы управления. Гражданскую систему управления создать там невозможно — попытка создать там гражданскую администрацию столкнется с тем, что подавляющее большинство населения является членами арабских племен [и подчиняется племенным порядкам, а не каким-то внешним силам]. И вот тогда уже никакие заглушки не помогут. Для того, чтобы все это более-менее держалось, надо создавать военные администрации, это нормально, это везде происходит», — объяснил эксперт решение США «военизировать» курдское управление.

Притеснения арабского населения, которое вытеснено с родных территорий и страдает от поборов и насильственного призыва на службу в курдские формирования, порождают другую опаснейшую проблему, отмечает военный эксперт Борис Рожин. Террористы ИГИЛ по-прежнему пытаются вовлечь местное население в свою орбиту — и притеснения со стороны курдов могут привести к формированию широкого террористического подполья.

«То есть они просто живут, они просто есть, но при какой-либо дестабилизации это все может дать почву для развития как минимум тылового подпольного сопротивления. И сейчас в той же Ракке на базе субстрата, оставшегося от «халифата», действуют ячейки ИГ, которые опираются в том числе на поддержку определенной части местного населения, — отметил Рожин в беседе с ФАН. — То же самое — в провинции Дейр-эз-Зор и на юге провинции Хасака, где в сельской местности боевики действуют с опорой на часть местного населения, на племена, с которыми у них в 2014–2016 годах установились партнерские отношения. «Спящие ячейки» ИГИЛ поддерживают контакты и в этом направлении».

В этих условиях, отмечает Рожин, курдские и американские силы вынуждены заигрывать с бывшими боевиками ИГ, которые были освобождены из курдских тюрем.

«Кого-то пытаются завербовать в другие структуры — те же SDF — а других отпускают, что дает им возможность влиться в какие-то террористические движения. Это проблема, на самом деле, долгосрочная, и у американцев нет решения этой проблемы — они их могут только содержать, но не могут перевоспитать», — отметил военный эксперт.

Арабист Андрей Чупрыгин подчеркивает: в конечном счете для членов племен имеет значение только племенная верность. Американцам не удастся склонить арабов на свою сторону.

«На самом деле, когда заканчиваются разговоры, племенная асабия, племенная верность берет верх. Они там получат по полной программе», — предупредил Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.