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Чемезов сообщил о переговорах РФ и Турции по производству компонентов С-400

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Чемезов сообщил о переговорах РФ и Турции по производству компонентов С-400

Москва, 22 июля. Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400. Об этом заявил в интервью турецкому агентству генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«В настоящее время продолжаются переговоры об организации лицензионного производства в Турции определенных элементов С-400», — рассказал Чемезов.

Как отметил генеральный директор российской корпорации, Анкара также «проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам».

Кроме того, по его словам, на данном этапе ведутся «переговоры о помощи России и в вопросе формирования Турцией своей системы ПВО и ПРО большой дальности».

Осенью 2017 года Россия сообщила о заключенном с турецкими партнерами контракт на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Соглашение предполагает частичную передачу технологий производства Анкаре. Первые поставки стартовали 12 июля.

Ранее руководитель дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские комплексы С-400 встанут на боевое дежурство в республике в начале будущего года.

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