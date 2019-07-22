Политолог объяснил, почему Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Надежда Савченко сегодня из героя превратилась в антигероя. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

8 голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила лишь восемь голосов поддержки. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, сообщила, что собирается поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.

Сообщается, что Савченко не собирается обжаловать результаты выборов. В округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.

Антигерой

Как отметил Андрей Иванов, особенность украинской политики в том, что вчерашние любимцы публики очень быстро забываются. Надежда Савченко в свое время была национальным героем.

После того как ее обменяли, все партии считали за честь, чтобы она баллотировалась на довыборах от них. И уже через год Савченко объявили «агентом Кремля», а от прежней популярности не осталось и следа.

«Нынешний результат на выборах вполне закономерен. Не стоит забывать, что выборы проходили в Донецкой области. Там явка была низкая, как видим, да и люди, которые сегодня живут под властью Киева, откровенно сочувствуют ДНР и ЛНР. Так что Савченко со своей программой и вовсе была антигероем. Но есть еще и другая особенность украинской политики. Она заключается в том, что люди очень легко верят деятелям, которые могут из себя ничего не представлять. Скажем, так в свое время люди голосовали за Виктора Ющенко, потом за Петра Порошенко. И, по большому счету, Владимир Зеленский в том же ряду», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, люди поверили, что артист Зеленский и есть тот самый им созданный образ. Люди хотят перемен, но какими те будут, совершенно не представляют.

«Однако у многих украинцев сегодня настоящая эйфория, у них ощущение, что уже чуть ли не спаситель из мифологии явился к ним. А пять лет назад, наоборот, все пребывали в «патриотическом» угаре и красили все заборы и лавочки во дворах в цвета национального флага. И вот это большая беда для Украины. Общество до сих пор не научилось различать программы кандидатов и партий, а готово легко поддержать того, кто просто кажется привлекательным внешне», — заключил Андрей Иванов.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.