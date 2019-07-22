Клинцевич посоветовал Киеву не препятствовать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Киев намерен усложнить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — сказал украинский чиновник.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением заметил, что украинские власти игнорируют интересы собственного народа в угоду политической конъюнктуре.

«Это политически мотивированное заявление, направленное, в том числе, на то, чтобы напомнить о себе. Украина не в состоянии повлиять на все то, что происходит в Донбассе. Киев эксплуатирует эту тему только благодаря американцам, для того, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию», — заявил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что Москва, предоставляя гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, руководствуется прежде всего интересами жителей Донбасса.

«Россия занимается спасением людей. Граждане, проживающие в Донбассе и считающие себя русскими, имея паспорт ДНР и ЛНР, крайне ограничены в своих свободах. Россия дает возможность найти работу, получить медицинскую помощь, образование, решить какие-то хозяйственные вопросы», — продолжает Франц Клинцевич.

Член комитета СФ по обороне и безопасности добавил, что Украина не обладает собственным суверенитетом и выполняет волю Соединенных Штатов Америки.

«Киев же вместе с этим большим начальником отрабатывает свой кусок сала, брезгливо брошенный американскими специалистами и специалистами НАТО. Они не думают о людях, они думают прежде всего о себе и о своем политическом кредо», — заметил политик.

По его словам, за парламентскими выборами на Украине последуют изменения системы власти в целом.