Сирия новости 22 июля 12.30: теракт в Алеппо, нападение ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 22 июля. Теракт в Алеппо, нападение ИГ1 в Дейр-эз-Зоре на подразделение САА. SDF проводят в Ракке рейды совместно с силами международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совешили боевой вылет в южных районах Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов ИГ в Дейр-эз-Зоре, провели работы по разминированию в Дамаске и Алеппо.

«Исламское государство1»: атаковало расположения правительственных сил на западе Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в организации теракта в зоне турецкой оккупации в Алеппо, провели рейд совместно с силами международной коалиции в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: совершила разведывательные полеты над Дейр-эз-Зором.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут работы по разминированию в районе города Аль-Кутайфа к северо-западу от столицы Дамаск, как сообщает новостной портал SANA. Собранные мины-ловушки, оставленные боевиками при отступлении из провинции будут подорваны за городской чертой на полигонах САА. Несмотря на то, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»1 были депортированы из Дамаска согласно договоренности с правительством САР весной 2018 года, мины и схроны с боеприпасами обнаруживают до сих пор, так как боевики использовали разветвленную систему туннелей под городом. Так при отступлении они намеренно устанавливали за собой ловушки, минировали постройки, прятали снаряды в подвалах домов.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения САА будут подрывать оставленные боеприпасы боевиков в районе Инзарат и у озера Аль-Джаббуль. Работы по разминированию продлятся до двух часов дня, как сообщает информагентство SANA.

ВВС Сирии совершили боевой вылет и нанесли два точечных авиаудара по укреплениям протурецких боевиков в районе поселка Аль-Бавабия, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Источник также сообщил, что в оккупированном протурецкими боевиками городе Азаз взорвался автомобиль. Место взрыва было оцеплено турецкой военной полицией. В минировании автомобиля боевики обвиняют курдские отряды самообороны YPG. В настоящее курды проводят диверсионные вылазки в зоны турецкого контроля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отмечаются интенсивные полеты беспилотников Международной коалиции над восточными районами провинции, как передает информагентство Euphrates Post. Сутками ранее коалиция перебросила к нефтяным месторождениям конвой тяжелой техники из Хасаки.

По данным портала Deir Ezzor 24, группа боевиков ИГИЛ1 атаковали два блокпоста сирийской армии у поселков Эль-Харита и Аль-Бугайлия в западной части провинции. Военный источник передает, что перестрелка между двумя сторонами продлилась полтора часа, в ход были пушены среднее и тяжелое вооружение. Нападение радикалов удалось отбить. Отметим, что «спящие ячейки» ИГИЛ иногда проводит подобные вылазки в районах, контролируемых САА и союзными силами. Источник также передал, что в пустыне Бадия Аш-Шам и в окрестностях города Дейр-эз-Зор боевики ИГ напали на расположения САА, обстреляв военнослужащих из пулеметов. Артиллеристский батальон, базировавшийся в городе, ударил по огневым точкам боевиков. Сведения о потерях с обеих сторон пока уточняются.

Провинция Идлиб

ВКС и ВВС Сирии продолжают работать на юге Идлиба, уничтожая укрепрайоны и опорные пункты радикалов. Корреспондент агентства Step News Agency сообщает, что точечные удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» были нанесены в районе города Маарет ан-Нуман. ВКС РФ ударили по укреплениям радикалов у поселка Ракая и города Кафр-Саджна. Российские самолеты также совершили разведывательную операцию над южной частью провинции.

Провинция Ракка

После серии терактов в провинции и нападения на курдские блокпосты спецназ Международной коалиции совместно с отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в столице провинции Ракка, в результате которого был задержан командующий «Исламского государства» по прозвищу «Али Хусейн», как сообщает курдский новостной портал Rojava Network. Местные жители отметили, что международная коалиция перебросила для рейдов около 20 единиц тяжелой военной техники.

Источник также сообщил, что курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» обнаружили и обезвредили бомбу, установленную в здании бывшего профсоюзного центра рабочих в столице провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.