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Малькевич заявил, что Ливия должна без шантажа начать освобождать задержанных россиян

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Малькевич заявил, что Ливия должна без шантажа начать освобождать задержанных россиян

Москва, 22 июля. Ливия должна немедленно освободить задержанных россиян, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам главы Фонда, Ливия под давлением России и международного сообщества должна «немедленно начать процесс освобождения россиян из плена». Он добавил, что сейчас в ливийских тюрьмах находятся четыре гражданина России.

«Без всяких условий, без этого шантажа (власти Ливии) должны начать освобождать россиян. Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда», — подчеркнул глава Фонда.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан — были задержаны еще в мае, однако о случившемся стало известно только недавно. По словам Малькевича, задержание и ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных. Установленное руководством Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда.

Однако появившаяся в СМИ информация о якобы «вмешательстве» россиян, которые изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в Ливии, в избирательный процесс в стране поставила крест на результатах переговоров.

Кроме того, в ливийские власти удерживают двух моряков, которые являются гражданами России. 

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