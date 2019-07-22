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Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Москва, 22 июля. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования супруге скончавшегося генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

Российский президент указал на то, что в Москве Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального приверженца упрочения международной безопасности и стабильности, следует из телеграммы.

Глава государства высоко ценил большой персональный вклад Амано в повышение эффективности МАГАТЭ, его активные усилия во главе организации по развитию мирного атома.

В понедельник стало известно, что президент МАГАТЭ Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет. Топ-менеджер занимал должность генерального директора организации в течение 10 лет — с 2009 года. Штаб-квартира организации расположена в австрийской столице.

До этого он занимал пост посла и постоянного представителя Японии в организации, а также трудился в Организации объединенных наций (ООН).

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